به گزارش خبرنگار مهر، آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته قزوین به امامت حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در مسجدالنبی برگزار شد.



حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه های نماز با اشاره به موفقیت ایران در عرصه های داخلی و خارجی گفت: یک نظام سیاسی کارآمد باید در حوزه داخلی و سیاست خارجی از اقتدار و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند مطرح شود.



وی افزود: نقش سیاست خارجی و مدیریت کلان روابط بین الملل در افزایش کارآمدی نظام غیر قابل انکار است و امروزه توان ما در داخل و خارج بخوبی آشکار شده است.



اسلام در برابر ستم و ظلم می ایستد



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اسلام اجازه نمی دهد هیچ انسانی زیر بار ظلم زندگی کند و در برابر آن حساس است و اگر امروز ما نگران کشتار مسلمانان و ستم به آنها هستیم از آموزه های دینی درس گرفته ایم و به آن عمل می کنیم.



وی گفت: باید ملت اردن، سوریه، لبنان و فلسطین اصالت خود را بدست آورند و از آن حفاظت کنند و ما طرفدار ملل مظلوم و ستمدیده جهان هستیم و در حد توان از آنها حمایت می کنیم.



امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: رهبر انقلاب در شرایط کنونی همان مواضع و دیدگاههای امام راحل را ادامه می دهند و در مسیر دفاع از هویت ملی و دینی ایران و اسلام یک گام از مواضع اصولی عقب نمی نشینند و عزت ملی را حفظ می کنند.



خطیب جمعه قزوین بیان کرد: در این مسیر پر فراز و نشیب موفقیت های بزرگی بدست آورده ایم و اگر تا دیروز در برابر نظام سلطه تنها بودیم امروز شعارها ملت ما از جنوبی ترین نقطه جهان تا شاخ آفریقا و دنیای اسلام شنیده می شود و ملل آزاده جهان با ما همسو شده اند.



شکل گیری جبهه مقاومت اسلامی در جهان



ابوترابی فرد اظهارداشت: نظام اسلامی ایران توانست جبهه مقاومت اسلامی را در برابر رژیم صهیونیستی ساماندهی کند و اگر این جبهه نبود ماشین جنگی آمریکا در عراق به گل نمی نشست و مقاومت لبنان متولد نمی شد.



وی افزود: جبهه مقاومت اسلامی یک جریان قدرتمند اسلامی الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران است که در جهان متولد شده و در برابر ظلم و ستم و حکومت های ظالم می ایستد.



امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران در سیاست خارجی با مدیریت رهبری نظام راهبردی را پیش گرفته و کار بزرگی انجام داده است که با ثبات قدم رهبری جایگاه ارزشمندی کسب کرده و امنیت ایران را رقم زده است.



وی گفت: این سیاست در عراق نیز نتایج خوبی داشته و مردم این کشور توانسته اند حکومت را بدست بگیرند و زیر سلطه غرب نروند و امروز دیگر اقتدار ملت لبنان و ایران نیز با هم گره خورده و سیاست خارجی مبتنی بر مبانی دینی برآمده از آموزه های اسلامی توسط رهبری دستاوردهای بزرگی داشته که باید از آن صیانت کرد.



ابوترابی فرد اظهارداشت: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت داخلی با سیاست خارجی گره خورده و این توانمندی ثمره تقوای الهی است.



این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر روح تقوی در جامعه تقویت شود با مواضع درست می توان در برابر هر دشمنی ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.



آینده اقتصادی ایران درخشان است



امام جمعه موقت قزوین در خطبه دوم نماز با اشاره با موفقیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم کم درآمد در فشارهای اقتصادی متحمل سختی زیادی شدند اما با این ایستادگی آینده درخشانی در انتظار ایران اسلامی است.



وی افزود: ایران اسلامی در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی است و همه ظرفیت های لازم را برای تبدیل شدن به این جایگاه را دارد.



وی با گرامیداشت سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهارداشت: رسالت مهم این نهاد انقلابی این است که راه را برای تقویت بنیه علمی، فکری و اشتغالزایی افراد تحت پوشش فراهم کند تا در آینده کمتر کسی از نظر مالی نیازمند خدمات این نهاد باشد.



صنعت متناسب با محیط زیست رشد کند



ابوترابی فرد در ادامه خطبه های نماز به آغاز هفته منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: انسانها با آسیب رساندن به طبیعت در زندگی دچار مشکلات فراوانی شده اند لذا باید به گونه ای حرکت کنیم تا صنعت و تکنولوژی به محیط زیست ما آسیب نزند در حالی که در گذشته صنعت رها شده خسارات زیادی به منابع طبیعی و محیط انسانها وارد کرده که باید جبران شود.



وی افزود: در کشورهای توسعه یافته محیط زیست جایگاه خاصی دارد و ما نیز در سالهای شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور باید محیط زیست را جدی بگیریم و از آن صیانت کنیم.



امام جمعه موقت قزوین در خصوص مذاکرات هسته ای نیز گفت: دانش هسته ای جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و سیاسی و علمی ایران دارد و از مسائل کلیدی است که آینده جامعه بشری را تحت تاثیر خود قرار داده است.



وی بیان کرد: در آینده کشورهایی می توانند در اقتصاد جهانی نقش ایفا کنند که انرژی جایگزین انرژی فسیلی را در اختیار داشته باشند و کشورمان هر چند با داشتن ذخایر نفت و گاز فراوان جایگاه ویژه ای در این زمینه دارد اما وظیفه داریم از این موقعیت پاسداری کنیم.



ابوترابی فرد یادآورشد: از مجموع 438 رآکتور هسته ای جهان تعداد 104 رآکتور متعلق به آمریکا، 234 رآکتور در اختیار فرانسه، روسیه، ژاپن و کره جنوبی، 20 رآکتور در اختیار انگلیس، کانادا، آلمان و چین و 54 رآکتور نیز در حال ساخت است و از این حجم فقط یک رآکتور در اختیار ایران است و ما تنها در آغاز راه هستیم.



امام جمعه موقت قزوین گفت: غربیها با ساخت رآکتور توسط ایران مشکلی ندارند بلکه می گویند سوخت را ما می دهیم و ملت های جهان اجازه تامین آن را ندارند تا همیشه به غرب نیازمند باشند اما این روند و پافشاری ایران در تامین سوخت جایگاه ویژه ای به کشورمان داده و رتبه علمی ما را بالا برده است.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ملت ایران بتواند با تکیه بر دانش بومی و جوانان خود به دانش هسته ای دست پیدا کند و امکان تولید سوخت را هم داشته باشد نشانگر بلوغ علمی ملت است که دستاورد بزرگی محسوب می شود.



ابوترابی فرد اظهارداشت: درشرایط تحریم دستیابی به این جایگاه موفقیت بزرگی در سیاست خارجی کشور تلقی می شود.



دانش هسته ای تقویت اقتدار سیاسی است



امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: امروز دنیا می داند که یک دهه آمریکا، اروپا و متحدان آنها در برابر ایران ایستادند تا به دانش هسته ای دست نیابیم و پیروزی در این زمینه پیام بزرگی دارد که ملت ایران در مقابل این اتحاد پیروز شده و افزایش اقتدار سیاسی ایران را رقم زده است.



وی گفت: بعد از مذاکرات اخیر پنج به علاوه یک رئیس جمهور فرانسه در سفر به مسکو اذعان داشت که ما اقناع شده ایم که تحریم ها نمی تواند مسیر حرکت ایران را متوقف کند و این عزت با ایستادگی و صبوری ملت ایران بویژه طبقات کم درآمد که سختی اقتصادی زیادی را متحمل شدند بدست آمده است.



ابوترابی فرد گفت: حضور شما مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد ملت در مسیر انقلاب ثابت قدم و استوار است و این حرکت ظرفیت جدیدی برای انقلاب خلق کرد که باید با عقلانیت، ابتکار عمل و تکیه بر ملت این مسیر را تداوم بخشیم.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در برابر زورگویی استکبار هرگز عقب نخواهیم نشست و با اقتدار، عقلانیت، همبستگی ملی، انسجام اسلامی با محوریت رهبری نظام و تبعیت از ولی فقیه در مقابل استکبار خواهیم ایستاد و به پیروزی خواهیم رسید.