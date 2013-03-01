به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های امروز نماز جمعه شهر جدید پرند با اشاره به مذاکرات اخیر کشورمان با گروه 1+5 ضمن مثبت خواندن این نشست اظهار داشت: مذاکرات در قزاقستان خوب و به نفع ایران اسلامی انجام شد چرا که ایران با سه اصل منطق، اقتدار و ابتکار در این جلسه حضور یافت.

وی با تاکید بر اینکه غرب و آمریکا چاره ای به جز پذیرش و به رسمیت شناختن اورانیوم غنی سازی شده توسط ایران را ندارند، گفت: این موفقیت ایران حاصل ایستادگی ملت است که علی رغم تهدیدها و تحریم ها تسلیم دشمن نشده و به مقاومت خود ادامه می دهد.

خطیب نماز جمعه پرند بیان داشت: یقینا حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عقب نشینی دشمن در این خصوص کمک کرد و باید به شهیدان هسته ای سلام داد که خون آنها به ثمر نشست و در آینده نزدیک خواهیم دید که غرب و آمریکا با رسوایی تمام انرژی هسته ای ایران را به رسمیت شناخته و اعلام خواهد کرد.

خدیری با بیان اینکه فرموده رهبرمان یعنی "انرژی هسته ای آری اما سلاح هسته ای هرگز" شعار ماست، ادامه داد: اگر چنانچه دشمن دوباره به تهدید و تحریم روی آورد باید بداند که این ملت ذره ای از حق مسلم خود یعنی انرژی صلح آمیز هسته ای کوتاه نیامده و هرگز عقب نشینی نخواهد کرد.

دو پیام مهم رزمایش پیامبر اعظم(ص) به همسایگان و دشمنان

امام جمعه پرند در ادامه سخنان خود به رزمایش موفقیت آمیز پیامبر اعظم اشاره کرد و گفت: این رزمایش مقتدرانه حاصل تلاش ها و مجاهدت های نیروهای نظامی و قابل تقدیر و تشکر است و مفهوم آن اعلام آمادگی ایران اسلامی به دنیاست که ما در خواب نیستیم.

خدیری این رزمایش را دارای دو پیام دانست و اضافه کرد: اولین پیام به دوستان و همسایگان ایران اسلامی است که با اتکال به خدا و خودباوری و خدامحوری می توان و می شود که امنیت کشور را حفظ کرد و دست گدایی به بیگانگان دراز نکرد و در تامین امنیت به دنیا نیازی نداشت.

وی پیام دیگر رزمایش پیامبر اعظم را خطاب به دشمنان عنوان کرد و افزود: دشمنان بدانند که ایران اسلامی با همه توان نیروهای نظامی خود آماده است و هر کشوری که بخواهد حتی بر یک وجب از خاک مقدس این کشور تجاوز کند، مقتدرانه جواب خود را خواهد گرفت و پشیمان خواهد شد.

خطیب نماز جمعه پرند، شکار هواپیمای بدون سرنشین به دست دلاورمردان ایران اسلامی را از دیگر دستاوردهای این رزمایش ذکر کرد و گفت: این موفقیت و سرافرازی را به ملت ایران و فرماندهی کل قوا تبریک می گوییم.



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