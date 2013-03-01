به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های امروز نماز جمعه شهر جدید پرند با اشاره به مذاکرات اخیر کشورمان با گروه 1+5 ضمن مثبت خواندن این نشست اظهار داشت: مذاکرات در قزاقستان خوب و به نفع ایران اسلامی انجام شد چرا که ایران با سه اصل منطق، اقتدار و ابتکار در این جلسه حضور یافت.
وی با تاکید بر اینکه غرب و آمریکا چاره ای به جز پذیرش و به رسمیت شناختن اورانیوم غنی سازی شده توسط ایران را ندارند، گفت: این موفقیت ایران حاصل ایستادگی ملت است که علی رغم تهدیدها و تحریم ها تسلیم دشمن نشده و به مقاومت خود ادامه می دهد.
خطیب نماز جمعه پرند بیان داشت: یقینا حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عقب نشینی دشمن در این خصوص کمک کرد و باید به شهیدان هسته ای سلام داد که خون آنها به ثمر نشست و در آینده نزدیک خواهیم دید که غرب و آمریکا با رسوایی تمام انرژی هسته ای ایران را به رسمیت شناخته و اعلام خواهد کرد.
خدیری با بیان اینکه فرموده رهبرمان یعنی "انرژی هسته ای آری اما سلاح هسته ای هرگز" شعار ماست، ادامه داد: اگر چنانچه دشمن دوباره به تهدید و تحریم روی آورد باید بداند که این ملت ذره ای از حق مسلم خود یعنی انرژی صلح آمیز هسته ای کوتاه نیامده و هرگز عقب نشینی نخواهد کرد.
دو پیام مهم رزمایش پیامبر اعظم(ص) به همسایگان و دشمنان
امام جمعه پرند در ادامه سخنان خود به رزمایش موفقیت آمیز پیامبر اعظم اشاره کرد و گفت: این رزمایش مقتدرانه حاصل تلاش ها و مجاهدت های نیروهای نظامی و قابل تقدیر و تشکر است و مفهوم آن اعلام آمادگی ایران اسلامی به دنیاست که ما در خواب نیستیم.
خدیری این رزمایش را دارای دو پیام دانست و اضافه کرد: اولین پیام به دوستان و همسایگان ایران اسلامی است که با اتکال به خدا و خودباوری و خدامحوری می توان و می شود که امنیت کشور را حفظ کرد و دست گدایی به بیگانگان دراز نکرد و در تامین امنیت به دنیا نیازی نداشت.
وی پیام دیگر رزمایش پیامبر اعظم را خطاب به دشمنان عنوان کرد و افزود: دشمنان بدانند که ایران اسلامی با همه توان نیروهای نظامی خود آماده است و هر کشوری که بخواهد حتی بر یک وجب از خاک مقدس این کشور تجاوز کند، مقتدرانه جواب خود را خواهد گرفت و پشیمان خواهد شد.
خطیب نماز جمعه پرند، شکار هواپیمای بدون سرنشین به دست دلاورمردان ایران اسلامی را از دیگر دستاوردهای این رزمایش ذکر کرد و گفت: این موفقیت و سرافرازی را به ملت ایران و فرماندهی کل قوا تبریک می گوییم.
ملت ایران حماسه 22 بهمن را در انتخابات آتی تداعی خواهند بخشید
امام جمعه شهرستان بهارستان نیز گفت : ملت بزرگ ایران به کوری چشم دشمنان این نظام حماسه بی نظیر خور را در راهپیمایی 22 بهمن ذر جریان انتخابات آتی نیز تداعی خواهند بخشید
حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در جمع نمازگزاران بخش گلستان ضمن دعوت آنان به تقوی الهی و دوری از گناهان اظهار داشت: امروز آستانه تحمل دشمن بدلیل توفیقات کشورمان در همه عرصه ها جهانی لبریز شده و برای عملی کردن افکار و دسیسه های پلید خویش دست به هرکاری می زند.
وی افزود: برغم دسیسه های شوم آنان ملت قدرشناس کشورمان به تبعیت از فرمان رهبری با حضور حماسی خود در صحنه ها ، شیطنت دشمنان را نقشه بر آب می کنند.
خطیب جمعه شهرستان بهارستان با اشاره به تحولات امروز جهانی عنوان کرد: امروز سیر تحولات جهانی به گونه ای شده که دشمن از هردری برای وارد کردن صدمه به کشورمان وارد عمل شده ولی ملت ایران با موقعیت شناسی به موقع خوب کلیه تحرکات دشمنان را خنثی می کنند.
این مسئول با اشاره به یکشنبه سیاه که در مجلس شورای اسلامی رخ داد نیز گفت : در آن روزنکبت موجی از خوشحالی دشمنان آغاز شد ودرافکار خود برنامه ریزی های خاصی داشتند که مجددا این توطئه بزرگ توسط ملت بزرگ ایران و با رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری به یاس و نامیدی برای دشمن تبدیل شد.
صفایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و برخی معضلاتی که امروز در کشور به راه افتاده است نیز بیان کرد: هم اکنون مشکلات که در حوزه اقتصادی دامنگیر مردم شده قطع یقین با تدابیر اندیشیده شده قابل حل است تا مردم بتوانند با آسوده خاطر زندگی کنند.
این مسئول بخشی از مشکلات اقتصادی را شدت تحریمهای مغرضانه دشمن یاد کرد و افزود: این مشکلات که بصورت ناجوانمردانه از سوی دشمن در قالب تحریم علیه کشورمان اعمال شده است تا روز انتخابات باید تحمل داشته باشیم که قطعا پس از انتخابات وضع موجود کاملا تغییر خواهد کرد.
صفایی در ادامه بر لزوم صرفه جویی از سوی خانواده های تاکید کرد و گفت: با توجه به وضع اقتصادی کشور انتظار می رود که خانواده ها با مشارک هم نسبت به صرفه جویی در ایام پایانی سال رعایت این امر مهم را داشته باشند.
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