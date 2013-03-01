به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور ظهر جمعه دو تیم شهید شکوهی سنندج و نفت و گاز گچساران در سنندج به مصاف همدیگر رفتند که در پایان این دیدار نزدیک و برابر تیم میزبان توانست تنها با یک امتیاز اختلاف مهمان خود را شکست دهد.

تیم شهید شکوهی سنندج در بازی امروز توانست تیم قدرتمند نفت و گاز گچساران را با نتیجه نزدیک 28 بر 27 شکست دهد و کسب عنوان سومی خود را در رقابت های این فصل لیگ برتر هندبال بانوان کشور مسجل کند.

تیم شهید شکوهی سنندج در شرایطی در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان سنندج به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت که با استفاده از تمامی بازیکنان شاخص خود در نیمه اول بازی بهتری را ارائه کرد و با گذشت زمان تیم مهمان بهتر بازی کرد ولی در نهایت موفق شد تیم نفت و گاز گچساران که از تیم های خوب این فصل از رقابت های لیگ برتر بانوان بود را با یک اختلاف امتیاز شکست دهد.

تیم شهید شکوهی سنندج در رقابت های این فصل بازی های خوبی را از خود به نمایش گذاشت و با کسب عنوان سومی در فاصله یک هفته مانده به پایان این فصل نشان داد که کردستان به عنوان یکی دیگر از قطب های جدید هندبال بانوان در کشور خود را مطرح کرده است.

تیم شهید شکوهی سنندج یکی از محدود باشگاه های ورزشی در کردستان است که در رشته های مختلف ورزشی در لیگ های کشوری حضوری موفق دارد.