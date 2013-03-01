به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دالوند ظهر جمعه در حاشیه طرح شمیم خدمت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر بین 15 تا 20 درصد واحدهای صنفی لرستان فاقد پروانه هستند.
وی بیان اینکه این واحدهای صنفی فاقد پروانه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده فرصت دارند که نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند، افزود: در ابتدای کار برای این واحدهای صنفی پروانه موقت یک ساله صادر خواهد شد.
معاون توسعه بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن وتجارت استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 48 هزار واحد صنفی دارای پروانه در استان لرستان وجود دارد.
دالوند همچنین از فعالیت 9 کمیسیون نظارت بر اصناف و سازمانهای صنفی در این استان خبر داد و گفت: همچنین در حال حاضر 9 مجمع امور صنفی نیز در شهرستانهای مختلف لرستان فعالیت می کنند.
وی همچنین از فعالیت بیش از 198 اتحادیه صنفی در استان لرستان خبر داد.
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