تا زمان آماده سازي نيروهاي امنيتي به نيروهاي چندمليتي نياز داريم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، جلال طالباني امروز گفت : عراق تا زمان تكميل و ساماندهي نيروهاي امنيتي و نظامي خود بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنيت به حضور نيروهاي چند مليتي نياز دارد.



طالباني كه در اولين سالگرد واگذاري حاكميت از اشغالگران به دولت عراق سخن مي گفت، بر ضرورت مشاركت عرب هاي سني در روند سياسي عراق تاكيد كرد.



وي به مساله حضور نيروهاي بيگانه در عراق اشاره كرد و گفت : ما علاقه مند هستيم كه خداحافظي با اين نيروها در اسرع وقت صورت گيرد اما اين مساله مشروط به تكميل ساختار نيروهاي دفاعي وامنيتي عراق است لذا عراق همچنان به حضور اين نيروها به شرطي كه حضور آنها به مثابه اشغالگري نباشد، نياز دارد.



رئيس جمهور عراق همچنين به ملت ايران به مناسبت اولين سالگرد انتقال حاكميت به آنها تبريك گفت و ابرازاميداري كرد كه آنها به زودي از تروريسم و باندهاي جنايتكار صدامي خلاص شوند.



طالباني افزود: ما معتقديم بازيابي حاكميت واستقلال عراق پس از حماسه انتخابات اخير و زماني صورت گرفت كه عراقي ها با وجود همه مشكلات براي موفقيت روند دمكراتيك در عراق درعمل اقدام كردند.



رئيس جمهور عراق با تاكيد بر ضرورت پاكسازي اين كشور از تروريسم به ضرورت مشاركت عرب هاي سني در روند سياسي اشاره كرد و گفت : ما به مشاركت برادران عرب سني در روند سياسي بويژه در روند تدوين قانون اساسي و نمايندگي آنها در كميته تدوين اين قانون تمايل داريم .



طالباني درباره وجود تماس ها با گروه هاي مسلح و شورشي تصريح كرد هيچ تماسي ميان دولت عراق و اين گروه ها وجود ندارد اما آمريكايي ها گفتگوهايي را در اين خصوص انجام مي دهند.



رئيس جمهور عراق همچنين ازدستور خود به شوراي وزيران براي فعال كردن صندوق بازسازي شهرهاي مقدس كربلا و نجف خبر داد.



وي همچنين به تصميم خود براي سفر به استان هاي جنوبي به منظور اطلاع از مشكلاتي كه اين استان ها از آن رنج مي برند و بررسي نحوه حل آن اشاره كرد.

خبر ديگراينكه جلال طالباني رئيس جمهور عراق روز گذشته با همام حمودي رئيس كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق و فوادمعصوم معاون آن ديدار كرد كه در اين ديدار طرفين راه هاي تضمين مشاركت عرب هاي سني در كميته تدوين و نيز نحوه گذراز موانع پيش روي روند تدوين قانون اساسي دايمي عراق را مورد بحث وتبادل نظر قرار دادند.