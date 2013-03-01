به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های عبادی سیاسی این هفته نمازجمعه سمنان با تصریح بر اینکه حضور حماسی ملت ایران در راهپیمایی پرشور 22 بهمن در مذاکرات هسته ای بسیار موثر بود، اظهار داشت: تاثیر سخنان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را در مذاکرات 1+5 با جمهوری اسلامی ایران به طور واضح مشاهده کردیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه اگر آمریکا شطینت و تحریم های خود را کنار بگذارد این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید، تصریح کرد: ملت ایران اراده ای قاطع در پیگیری حقوق هسته ای خود دارند و این امر برای آمریکا چاره ای جز عقب نشینی نگذاشته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری ضمن تاکید به حفظ و تقویت همدلی و وحدت خاطرنشان کرد: مسئولان باید ولایتمداری، وحدت و مقاومت عملی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه بد زبانی و بد گویی نباید در فضای انتخاباتی وارد شود، تصریح کرد: ما مسلمانیم و باید در راستای فرایض اسلامی عمل کنیم و حسن خلق از اولویت های این فرایض است و این امر در راستای حفظ دین واجب است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات آینده بسیار مهم و حساس است گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیار تاثیرگذار است و مردم هرچه را صلاح بدانند انتخاب می کنند.

خطیب جمعه سمنان با بیان اینکه ما منتظریم تا مقام معظم رهبری معیارها را بین بفرمایند، افزود: تبعیت از مقام معظم رهبری تنها راه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

آیت الله شاهچراغی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تامین امنیت مالی و جانی مردم اولویت کاری قوه قضائیه است، از اقدامات اخیر این قوه در اعلام احکام قضائی متخلفان پرونده اقتصادی سه هزار میلیاردی تقدیر کرد.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه جلوگیری از اسراف همواره بسیار نیکو و پسندیده است، گفت: در آستانه فرارسیدن سال نو هستیم پس باید به فکر مستمندان و نیازمندان نیز باشیم.