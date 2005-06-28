شرط عدالت، رشد اقتصادي مبتني بر توسعه صنعت است// در حالي دولت را ترك مي‌ كنم كه در عرصه اقتصادي ، فناوري و صنعت به بلوغ رسيده ‌ايم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، سيد محمد خاتمي كه عصر امروزدرهمايش بزرگداشت روز صنعت و معدن سخن مي گفت ، افزود: كشور ما مرهون تلاش‌ هاي صنعتگران و كارآفرينان است و در آينده نيز سعادت و پيشرفت كشور در گرو همياري و حفظ امنيت و قدرداني از تلاش‌ هاي رو به جلوي صنعتگران و كارآفرينان است.

وي با بيان اينكه هيچ دولت و انساني نيست كه مدعي باشد كه رفاه و پيشرفت، اشتغال ،عدالت و مشاركت را نمي ‌خواهد، گفت: رفاه، امنيت ، پيشرفت و اشتغال وجه مشترك همه افرادي است كه در ميدان كسب قدرت شركت مي‌ كنند و خواستار راي مردم هستند.

خاتمي توليد ثروت را موجب رشد اقتصادي دانست و يادآور شد : همه خواستار رفاه، روابط عادلانه و مشاركت مردم هستند كه اين نشان‌دهنده نياز جامعه است و جز از اين طريق نمي‌ توان با مردم ارتباط برقرار كرد، چرا كه مردم خواستار اشتغال، رفاه و عدالت هستند.

وي تاكيد كرد:خواست و مطالبه فوري و اولي مردم، معيشت سالم و برخورداري از زندگي معقول و برخورداراست، اما اين خواست مهمترين خواست مردم نيست چرا كه مردم مي ‌خواهند زنده بمانند، امنيت معيشت داشته باشند و در فضايي اين چنيني به دنبال آزادي و محيط امن بروند.

رييس جمهوري با بيان اينكه راه سعادت يك كشور، توسعه همه جانبه است و نمي توان بخشهاي يك توسعه را جدا و تفكيك كرد ، افزود: شرط اوليه برآوردن خواسته‌هاي اوليه مردم و داشتن يك زندگي مطمئن و مرفه، رشد سريع اقتصادي است.

خاتمي با ذكر اين مطلب كه نمي‌توان خواستار رشد اقتصادي نبود و يا برنامه براي رشد اقتصادي نداشت و مدعي بود كه زندگي و معيشت مردم را تامين مي‌ كنيم، اظهارداشت : وقتي رشد اقتصادي انجام شد،براي متعادل بودن جامعه عدالت در توزيع امكانات بدست آمده هم مهم است، اما اگر جامعه رشد اقتصادي داشت مي‌توان امكانات را عادلانه توزيع كرد و در جامعه فقير،عدالت در آن توزيع فقر است.

رييس جمهوري تصريح كرد: برخوردار كردن جامعه ‌نيازمند زمان است و بابرنامه هاي مختلف مي‌ توان اين زمان را كمتر و يا طولاني تر كرد .

وي، شرط رسيدگي به زندگي و مطالبات مردم را اهتمام به رشد اقتصادي بر پايه صنعت دانست و گفت: در دنياي امروز ماشين و رشد اقتصادي، صنعت است.

رييس جمهوري با بيان اينكه در برنامه چهارم،توسعه دانايي، محور قرار گرفته است، گفت:اگر صنعت ،خدمات، كشاورزي و فرهنگ در تحول صنعتي جمع نشود و تبديل به صنعت نگردد، رشد اقتصادي جامع و يا پايدار نيست.

خاتمي در ادامه سخنان خود با اشاره به واگذاري دولت به دولت بعد، گفت: براي اولين بار در طول تاريخ چند هزار ساله ما به جايگاهي رسيده‌ ايم كه تحويل و تحول قدرت بر اساس سازوكار مردم سالارانه صورت مي‌گيرد.

وي افزود: در طي سالها ، دولتها خدمت كرده‌اند و خيلي آرام و طبق روال طبيعي و با آراي مردم جاي خود را به ديگري داده اند.

رييس جمهوري اظهار داشت: در حالي دولت را ترك مي‌ كنم كه در بسياري از جهات از جمله در عرصه اقتصادي ، فناوري و صنعت به درجه‌اي از بلوغ رسيده ‌ايم كه اگر به درستي اين مسير طي شود، به درجه‌اي از آمادگي براي جهش توسعه ‌اي مي‌رسيم كه ظرفيتهاي آن فراهم شده است .

وي تاكيد كرد: اگر اين راه درست پيموده شود، ايران در آينده نه چندان دور پايگاه بسيار بلندي در عرصه جهان و منطقه خواهد داشت .

خاتمي در ادامه با اشاره به سه ضعف اقتصادي "دخالت دولت در امور اقتصادي" ،" بي‌توجهي به بخش خصوصي" و "عدم استفاده درست از منابع مورد نياز توسعه"، گفت : در هر سه قسمت كارهاي اساسي در كشور صورت گرفته است .

وي با اشاره به پيشرفتهاي اقتصادي كشور در هشت سال گذشته،اظهار داشت:

تك نرخي شدن ارز ، اصلاح قانون مالياتها ، ايجاد شرايط براي سرمايه‌گذاري و تكنولوژي خارجي ، تقويت بخش خصوصي ، تجهيز منابع براي توسعه بخش خصوصي ، تقويت رشد شهركهاي اقتصادي، ترويج صنايع كوچك و ايجاد وزارت رفاه از جمله اين پيشرفتهاست .

خاتمي تصريح كرد: اميدوارم تندباد احساسات دستاوردهاي اقتصادي كشور را كه چون نهالي جوان از تمامي آفت‌ها برآمده است، از ميان نبرد تا تحول اقتصادي در كشور تداوم يابد.

وي گفت : اگر به بخش خصوصي و تشكلها احترام بگذاريم و موانع را برطرف كنيم ، راه رسيدن به يك رفاه عدالت بنياد و پيدا كردن جايگاه در خور شان ملت ايران فراهم مي‌شود و اميدوارم در آينده عزيزان دولت بعد نه تنها اين راه را ادامه دهند، بلكه با برنامه‌هاي تازه اين مسير را شتابان تر كنند.

بنا براين گزارش پيش از سخنان رئيس جمهور، جمعي از صنعتگران و صاحبان صنايع و معادن كشور مورد تقدير خاتمي قرار گرفتند و لوح سپاسي به پاس تلاش 8 ساله سيد محمد خاتمي براي توسعه صنعت و معدن كشور به وي اهدا شد.