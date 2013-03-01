به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی در نماز جمعه این هفته دماوند اظهار داشت: مردم بصیر ایران اسلامی به خوبی می دانند که دشمنان استراتژی خود علیه کشورمان را تغییر نمی دهند.

وی ادامه داد: استراتژی آنها از گذشته های دور تا به امروز تلاش برای ایجاد فضای یأس و ناامیدی در کشور و در نهایت از پای درآوردن خط مقاومت است.

حجت الاسلام‏ علاءالدینی اضافه کرد: در خلال برگزاری سری نشست های ایران با گروه 1+5 دو موضوع مهم نباید هرگز از یادها زدوده شود.

عمل به فرامین رهبری راهکار برون رفت از شرایط کنونی پرونده هسته ای

امام جمعه دماوند افزود: مبحث نخست، فتوای گران سنگ رهبر فرزانه انقلاب درباره تحریم ساخت و استفاده از تسلیحات هسته ای است.

وی ادامه داد: حال این فتوای معظم له به عنوان سندی معتبر در کشور و در میان اقشار مختلف سایر ملل اسلامی مطرح است.

حجت‏الاسلام‏ علاءالدینی اضافه کرد: نه تنها ملل مسلمان جهان بلکه سران کشورهای غربی نیز به این فتوا به عنوان سندی مستدل می نگرند.

نماینده ولی فقیه در دماوند، عمل به فرامین رهبری را راهکار برون رفت از شرایط کنونی پیرامون پرونده هسته ای ایران دانست و خاطرنشان کرد: بیان گوهربار رهبر معظم انقلاب که فرمودند "از فشار بکاهید و حق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسید" راهکاری پیش روی جامعه جهانی برای رهایی از این شرایط است.

اختلاف در گروه 1+5

وی با اشاره به اختلافات اخیر در گروه 1+5 درباره پرونده هسته ای ایران، گفت: امروز در خلال مذاکرات، اختلاف بین چین و روسیه با سه کشور دیگر کاملاً مشهود است.

حجت‏الاسلام‏ علاءالدینی اضافه کرد: علاوه بر این، اختلاف نظرهایی بین سران کشورهای اروپایی و آمریکا در خصوص لزوم اعمال تحریم‏ ها و تهدیدهایی با این شدت نیز ایجاد شده است.

نماینده ولی فقیه در دماوند افزود: این اختلافات در سطحی بالاتر و درون مقامات و گروه های داخلی ایالات متحده آمریکا نیز دیده می شود.

وی ادامه داد: امروز سیاستمداران آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که فشارهای اقتصادی و سیاسی را نمی توان پروسه ای نامحدود تصور کرد، چراکه این شیوه رفتار دارای سقفی مشخص است.

حجت‏ الاسلام‏ علاءالدینی اضافه کرد: همچنین نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف نیز موضوع قابل اغماضی برای سران آمریکایی و سایر ملل جهان نیست.

نماینده ولی فقیه در دماوند افزود: حال با نگاهی به این تحولات باید قدردان وجود عنایت ویژه باری تعالی و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت در مدیریت آن شرایط دشوار بود.

وی ادامه داد: امروز دشمنان اسلام و انقلاب به این نتیجه مهم دست یافته اند که دیگر نمی توان با فشار و ارعاب خط مقاومت علیه استکبار جهانی را از بین برد.

"آرگو" هجمه فرهنگی دشمن به اعتقادات جوانان مسلمان

رئیس شورای فرهنگ عمومی دماوند، فیلم هالیوودی ضد ایرانی آرگو از محصولات شرکت ساخت فیلم صهیونیستی "برادران وارنر" را هجمه فرهنگی دشمن به اعتقادات جوانان مسلمان خواند.

حجت ‏الاسلام‏ علاءالدینی تصریح کرد: آرگو برای نخستین بار با اشاره مستقیم به تحولات تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران در ادامه سلسله ساخته‏های به اصطلاح هنری ضد ایرانی هالیوود نظیر "بدون دخترم هرگز"، "300"، "اسکندر" و ... با تمام توان، امکانات صنعتی، دلارهای نفتی و بازیگران حرفه ای علیه فرهنگ اسلامی برخواسته است.

وی اضافه کرد: این فیلم به همراه سایر محصولات ضد اسلامی شبکه های فارسی زبان مورد حمایت دستگاه تبلیغاتی سی.آی.ای عزم خود را جزم کرده است تا مقابل حرکت مقاومت ایستادگی کند.