به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نشست مشترک با کمال الدین حیدر اف، وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان در باکو بر گسترش مبادلات تجاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی دو منطقه تاکید کرد.

وی در این دیدار خواستار ارتقا سطح مناسبات و تقویت حضور مازندران در کشورهای عضو سازمان جامع همسود (CIS) شد و گفت: با افزایش حجم مبادلات تجاری بین مازندران و جمهوری آذربایجان، روابط بازرگانی و اقتصادی دو منطقه افزایش و گسترش می یابد.

طاهایی در این جلسه که مدیر کارخانه سیمان نکا نیز حضور داشت با اشاره به تولید روزانه ده هزار تن سیمان در این واحد صنعتی، گفت: این کارخانه با استفاده از تجهیزات روز و بکارگیری متخصصان توانست میزان تولید و صادرات محصولاتش را به یکصد هزار تن سیمان در سال برساند.

وی با اشاره به ارزش افزوده بالای حاصل از تبدیل کلینکر به سیمان اظهار داشت: مازندران آمادگی دارد با مشارکت شرکت های جمهوری آذربایجان نسبت به احداث کارخانه بسته بندی و صادرات سیمان در این کشور همسایه و دوست اقدام کند.

طاهایی در این دیدار با اشاره به امکانات موجود و ظرفیت های بالقوه اقتصادی در مازندران، تصریح کرد: شرکت ها و فعالان اقتصادی جمهوری آذربایجان می توانند با همتایان ایرانی خود در مازندران جهت احداث کارخانجات تولید و بسته بندی کمپوت و آب میوه، پالایشگاه، پرورش خاویار و آبزیان، سرمایه گذاری مشترک داشته باشند.

وی گفت: مازندران به عنوان مرکز تولید گل و گیاه زینتی در ایران و برداشت سالانه بیش از 1800 تن مرکبات از باغات استان، آمادگی صادرات انواع محصولات کشاورزی خود به کشورهای عضو CIS را دارد.

وی به وجود سه بندر تجاری با ظرفیت 12 میلیون تن بارگیری در مازندران اشاره کرد و افزود: بندر امیرآباد با هزار هکتار وسعت، آمادگی مشارکت در احداث کارخانه و یا کارگاه تولیدی با سرمایه گذار خارجی را دارد ضمن آنکه سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی این بندر از پرداخت مالیات معاف است.

استاندار مازندران در نخستین روز از حضور خود در جمهوری آذربایجان از یک مسجد تازه تاسیسی که طی همین روز توسط الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به بهره برداری رسیده بود، بازدید کرد. بازدید از موزه و چند کارگاه صنعتی در باکو از دیگر برنامه های طاهایی بود

طاهایی امروز با وزیر اقتصادی دولت آذربایجان، دیدار دارد.