به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز اظهار داشت: برخی آمار ارائه شده توسط مسئولان مشکلاتی در بخش تولید را به ما نشان می دهد که ضرورت دارد مسئولان و بانک ها بهتر وبیشتر به صنایع و کارخانه های تولیدی توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار سال جاری تا پایان آذرماه، مانده منابع جذب شده شش بانک از بانک های معروف استان 13 هزار و 60 میلیارد تومان بوده که جمع مانده تسهیلات که این بانک ها در این مدت زمان پرداخت کرده اند نیز هشت هزار و450 میلیارد تومان بوده است.

امام جمعه شیراز بیان داشت: این آمار نشان می دهد که حدود چهار هزار و 610 میلیارد تومان سپرده مردم استان به کار تولید برنگشته و راکد مانده یا به استان های دیگر تزریق شده است.

وی افزود: این در حالی است که برخی کارخانه هایی استان برای اداره خود به نقدینگی احتیاج دارند و این نقدینگی برای سرپا ماندن آنها باید در اختیارشان قرار گیرد.

آمار بیکاری استان فارس شکننده است

آیت الله ایمانی عنوان کرد: آمار بیکاری استان فارس شکننده است و باید با بالابردن سطح مراکز تولیدی در استان این معضل را از بین برد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: شایسته تر از مردم فارس برای بهره مندی خودشان از پول خود وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه سهم اقتصادی استان فارس در کشور بیش از چهار در صد است، بیان داشت: آمار دیگری ارائه شده توسط یکی دیگر از مسئولان استان نشان از سهم جمعیتی استان فارس نسبت به کل کشوراست که بر اساس آمار سال 90 این سهم بیش از شش درصد است.

آیت الله ایمانی سهم اقتصادی را نسبت به کل جمعیت استان همین میزان یا بالاتر دانست و ادامه داد: مقدار قابل ملاحظه ای از سهم اقتصادی ما به خصوص در بخش صنعت و معدن نسبت به کل کشور کمتر است در حالی که سهم اقتصادی استان فارس در کشور بیش از چهار در صد است.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: با وجود امکانات عظیم استان فارس این آمار تاسف بر انگیز است که در صورت اعتقاد بانک ها به تولید و قفل نکردن آنها و همچنین با پرداخت بدهی ها و تسهیلات دریافتی کارخانه می توان چاره ای برای بیرون رفتن از این مشکل پیدا کرد.

وی افزود: بانک ها باید سرمایه این استان را به خود استان برگردانند تا این سرمایه ها عرصه تولید و اشتغال استان را در برگیرد.

فروشندگان در ایام مانده به نوروز رعایت انصاف را داشته باشند

آیت الله ایمانی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه همه باید با همکاری هم مشکلات جامعه را برطرف کنیم در راستا نیز فروشندگان در ایام مانده به نوروز رعایت انصاف را داشته باشند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: فروشندگان کالایی را که به قیمت دلار ربط ندارد را به قیمت واقعی به دست مردم برسانند تا به توان به این روش مشکلات را حل و فصل کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در این چندماه اخیر نوساناتی در قیمت خودرو به وجود آمد که کارخانه های تولید خودرو ،هزاران خودرو را تولید و در بیابان ها احتکارمی کنند تا عرضه و تقاضا را دچار لغزش کنند.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: کم شدن عرضه تقاضا را بالا می برد و بعد این موضوع می گویند ما یک میلیون قیمت خودرو را کم کرده ایم ولی اجناس خودرا به چندین برابر قیمت به مردم عرضه می کنند.

امام جمعه شیراز ابراز داشت: چرا زمانی که یک نفر دربازار برنج و روغن احتکار می کند ماموران تعزیرات به سراغ آنها می روند اما همین تعزیرات همه چیز به حال خود رها می کنند و به سراغ مدیران فروش کارخانه های خودرو نمی رود.

وی تصریح کرد: مدیران فروش کارخانه های خودرو باید به محاکم قضایی سپرده شود و همانند احتکار کنندگان برنج با آنها برخورد شود.

آیت الله ایمانی عنوان کرد: باید برای رفع مشکلات مردم کارهای اصولی انجام داد، چراکه مردم ما ملتی نیستند که احتیاج به صدقه داشته باشند.

ضرورت رسیدگی بیشتری به مجموعه های آسیب پذیر جامعه

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به هفته نیکوکاری گفت: در حال حاضر تورم در جامعه ما رشد زیادی پيدا کرده و با پایین آمدن ارزش پول ملی متولیان مربوطه در هفته احسان و نیکوکاری باید رسیدگی بیشتری به مجموعه های آسیب پذیر جامعه داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه نظام و دولت مردان باید ریشه فقر را از بین ببرند افزود: کمک به فقیر لازم و ضروری است اما آنچه از کمک به فقیر مهم تر است ریشه یابی فقر از جامعه است.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) در اشتغال و تولید نقش بسزایی ایفا کرده، ابراز داشت: برای مبارزه با فقر باید برنامه ریزی کرد و بارها به فعالان در کمیته امداد تذکر داده شده که برای خودکفا ساختن خانواده ها، تلاش داشته باشند.





