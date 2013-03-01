به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته دامغان که در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، به بحث مذاکره هسته ای کشورمان با گروه 5+1 اشاره داشت و افزود: ملت ایران در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و فناوری های جدید دست آوردهای بسیار خوبی را به دست آورد و یقینا این پیشرفت ها بهتر از گذشته ادامه خواهد یافت.

ملت ایران دست از انرژی هسته ای برنخواهد داشت

وی اضافه کرد: با برگزاری نشست 5+1 در هفته اخیر یکی از موفقیت های آن این بوده است که در چند ماه آینده رخنه ای جدی در بحث تحریم های اقتصادی بر علیه ملت ایران به بهانه دارا بودن انرژی هسته ای به وجود خواهد آمد و بار دیگر توطئه و ترفند دشمنان نقش بر آب خواهد شد.

خطیب نماز جمعه دامغان ضمن تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران بدانند این ملت دست از انرژی هسته ای برنخواهد داشت یادآور شد: این ملت به حرف ها و ترفندهای دشمنان هیچ اعتنایی نخواهند کرد و به کار خود که دست یابی به قله های اقتدار علمی و تکنولوژی است ادامه می دهند.

برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 8 نمادی از اقتدار ایران

خطیب جمعه دامغان به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 8 از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه کویری شهرستان زرند استان کرمان اشاره داشت و افزود: این رزمایش از سنگین ترین رزمایش های این نهاد انقلابی بود که به خوبی و با موفقیت تمام برگزار شد.

ترابی تصریح کرد: رزمایش پیامبر اعظم 8 با یک نظم و توان نظامی خاصی برگزار شد که موفقیت های خوبی نیز برای جان بر کفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت.

آمادگی و بالا بردن توان نظامی کشور از مهمترین اهداف رزمایش پیامبر اعظم

وی خاطر نشان ساخت: آمادگی نظامی، بالا بودن توان نظامی کشور از مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش عظیم بود که دارای ابعاد بین المللی بود و نیروهای شرکت کننده توان و قدرت نظامی خود را بار دیگر به رخ جهانیان کشیدند.

ترابی گفت: با برگزاری این رزمایش بزرگ به دشمنان و جهانیان فهماندیم که ملت ایران روی پای خود ایستاده و برای یاوه گویی های دشمنان نیز ارزشی قائل نیست.

منابع طبیعی متعلق به همه نسل هاست

امام جمعه دامغان همچنین به فرارسیدن 15 اسفند هفته گرامیداشت منابع طبیعی اشاره داشت و اضافه کرد: منابع طبیعی متعلق به همه نسل هاست و باید این نعمت با ارزش خدادادی به نسل های دیگر نیز منتقل شود تا از این نعمت بهره مند شوند.

ترابی یادآور شد: وظیفه همه ماست که از منابع طبیعی حراست و پاسداری کنیم و در نگهداری انفال عمومی کوشا باشیم.

وی تجاوز به عرصه های منابع طبیعی از نظر و دیدگاه فقها را حرام دانست و تصریح کرد: حراست از منابع طبیعی باید به دست مردم و با مشارکت آنان اجرا شود.

میزبان خوبی برای مسافران نوروزی باشیم

امام جمعه دامغان همچنین به بحث اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی پرداخت و اظهار داشت: پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی باید بهتر از سال قبل باشد تا خاطرات خوبی از این شهر مذهبی و تاریخی داشته باشند.

ترابی ضمن تاکید بر اینکه اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی یک کار خیر و خداپسندانه است گفت: باید با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب مساجد، زائرسراها و مدارس در اختیار مسافران قرار گیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه جامع شد

وی همچنین با اشاره به ارتقا دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به عنوان دانشگاه جامع افزود: با این امر این دانشگاه می تواند رشته های بیشتری را جذب و در کنار آن دانشجویان بیشتری را نیز پذیرش کند.

امام جمعه دامغان یادآور شد: ارتقا دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به دانشگاه جامع یکی از موفقیت های این واحد دانشگاهی به حساب می آید.

ترابی با بیان اینکه 400 واحد دانشگاهی آزاد اسلامی در سطح کشور وجود دارد اضافه کرد: 25 دانشگاه از این واحد ها به دانشگاه جامع ارتقا پیدا کرد که دانشگاهی آزاد دامغان نیز از جمله این دانشگاه ها بود.



در جشن نیکوکاری همه مشارکت کنند

وی همچنین در خاتمه خواستار مشارکت و همراهی همه مردم به ویژه خیران در جشن نیکوکاری شد و گفت: با این مشارکت به کمک نیازمندان در فرا رسیدن نوروز و سال جدید بشتابیم.