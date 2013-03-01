به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر جمعه در مراسم اختتامیه کنگره بزرگداشت محدث کبیر علامه سید نعمت الله جزایری اظهار کرد: هر گونه کنگره و همایشی در راستای بزرگداشت مفاخر عملی و دینی کشور ضروری است.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره سید نعمت الله جزایری گفت: ایشان از شخصیت های بزرگ و برجسته دینی کشور هستند که آثار و تالیفات مهم و تاثیر گذاری از خود به جای گذاشته اند.

حسینی با بیان اینکه خواسته مقام معظم رهبری چاپ آثار این سید بزرگوار است، افزود: به این منظور پیشنهاد می شود دبیرخانه و ستادی دائمی تحت اشراف نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تشکیل شود و نسبت به برنامه ریزی برای چاپ آثار سید نعمت الله جزایری اقدام کنند.

وی تصریح کرد: آثار و تالیفات سید نعمت الله جزایری دامنه بسیار گسترده دارد و جمع آوری و چاپ آنها ضروری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شخصیت بزرگ علامه سید نعمت الله جزایری گفت: ایشان در محضر علمای بزرگی از جمله علامه مجلسی شاگردی کرده اند و در جمع آوری کتاب بحار الانوار نقش مهمی داشته اند.

وی به سخت کوشی ها و تلاش های علامه سید نعمت الله جزایری اشاره کرد و افزود: ایشان دارای شخصیت برجسته ای هستند که با وجود گذشت بیش از سه قرن از عمر شریف ایشان اما همچنان نام ایشان گرامی داشته و از آثار ایشان بهره برده می شود.

حسینی موفقیت و پیروزی کشور را مرهون وجود بزرگان و علمای کشور دانست و اظهار کرد: امروز کشور اسلامی ایران اگر در عرصه جهانی موفق است به دلیل فعالیت و سخت کوشی این بزرگان است.

وی بر ضرورت معرفی این شخصیت ها به نسل جوان تاکید کرد و افزود: الگوگیری از این شخصیت های برجسته سخت کوشی و تلاش در راستای خودکفایی کشور را به همراه دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور جمعی از خاندان جزایری در بصره اظهار امیدواری کرد؛ دومین کنگره نعمت الله جزایری در بصره برگزار شود.

