به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای نیاوران شب گذشته میزبان کنسرت گروه بازسازی "شیدا" بود. این کنسرت زیر نظر محمدرضا لطفی در دو بخش آواز بیات اصفهان و چهارگاه اجرا شد.

در قسمت نخست این برنامه که به بازسازی اثر اصفهان ظلی می‌پردازد، قطعات پیش درآمد اصفهان اثر علی اکبرخان شهنازی، تصنیف نادیده رخت، چهار مضراب بیاتراجه، ضربی عشاق، تصنیف سلسله موی دوست، تصنیف تازه نگار و رنگ اصفهان اثر محمدرضا لطفی اجرا می‌شود و در بخش دوم این کنسرت گروه بازسازی شیدا با بازسازی اثر چهارگاه ظلی همراه با قطعات پیش درآمد چهار گاه (لزگی)، دو ضربی زابل، تصنیف نگارا، کمان‌داران ابرو، تصنیف بتان و... به روی صحنه می‌رود.



نوازندگان گروه بازسازی شیدا، ماهیار تمسکنی (سنتور)، رضا پرویززاده (کمانچه)، محمد امین اکبرپور (تار)، محمد میرزایی (نی)، حسین حدت (عود)، سهیل‌الله دادیان (تمبک) هستند و سجاد مهربانی خوانندگی این کنسرت را بر عهده دارد.



گروه بازسازی شیدا پس از تشکیل گروه بانوان شیدا و گروه همنوازان شیدا در سال 1386 با هدف تداوم بازسازی و مرمت آثار گذشته، تاسیس شد.



محمدرضا لطفی درباره این برنامه دیدگاه خود را اینگونه بیان کرده است: من عقیده دارم بازسازی آثار گذشتگان باید طوری به اجرا درآید که مورد توجه مردم یا حداقل شاگردان موسیقی قرار گیرد و این بدون داشتن ذوق هنری مقدور نیست. اگر روزی در کنار بازسازی‌ها ذوق و سلیقه هنری بالا رود ما می‌توانیم مدعی شویم که موفق شده ایم.



وی در ادامه آورد: گروه بازسازی شیدا تلاش دارد با نظارت من راه اجتماعی‌تر شدن این آثار را هموار کند.



کنسرت موسیقی گروه "بازسازی شیدا" در دو شب پنجشنبه و جمعه ساعت 19:30 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوان اجرا می‌شود.