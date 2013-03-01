به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبری درباره انصراف بهزاد عبدی از ساخت موسیقی فیلم "چ" جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی‌کیا منتشر شد که البته ماجرا دقیقا شبیه آن چیزی نیست که یک روزنامه سینمایی بدان اشاره کرده است. خبر این رسانه تاکید داشته که عبدی خودش از پروژه کناره‌گیری کرده است ولی دلیل اصلی جدا شدن وی از پروژه "چ" به دلیل به توافق نرسیدن آهنگساز و کارگردان بر سر مسایل هنری بوده است.

عبدی همزمان با ساخت این فیلم و آغاز فیلمبرداری به گروه تولید اضافه شده بود ولی ادامه ساخت پروژه بدون حضور وی خواهد بود.

عبدی و حاتمی‌کیا که درباره نوع آهنگسازی کار به توافق هنری نرسیده‌اند و از سوی دیگر طولانی شدن مراحل تولید کار نیز از دیگر مسایلی بوده که در تصمیم تاثیر داشته است. "چ" به جشنواره فیلم فجر امسال نرسید و مراحل فنی آن نیز طولانی شده است و گویا عبدی به لحاظ زمانی نمی‌تواند با این گروه همراهی کند.

حاتمی کیا قصد دارد به زودی آهنگساز جدیدی برای فیلم‌اش انتخاب و معرفی کند.

فیلم سینمایی "چ" تازه‌ترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادت‌های شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس به‌نوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شده‌است. فریبرز عرب‌نیا، مریلا زارعی، بابک حمیدیان و... از بازیگران این فیلم هستند.

پیش از این تغییر در تهیه‌کننده و اختلاف‌هایی با فریبرز عرب‌نیا باعث ایجاد حاشیه‌هایی برای این فیلم شده بود.