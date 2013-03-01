به گزارش خبرگزاري مهر، سخنگوی ستاد مردمی حجاب و عفاف یزد اظهار داشت: نصب بیلبورد 108 متری حجاب و عفاف با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و در راستای ارزشگذاری به موضوع حجاب در جامعه انجام شد.

ناهید یاوری با بیان اهمیت حجاب و عفاف در جامعه افزود: از دیدگاه اسلام، حفظ عفت و پاکدامنی زنان نقش تعیین کننده ای در سالم سازی جامعه اسلامی دارد و موجب حفظ جایگاه و منزلت زن در جوامع می شود.

وی حجاب را موجب مصونیت، امنیت روانی افراد، بهداشت روانی و تعدیل فکری و اخلاقی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه دانست.

وی افزود: تقویت باورهای فکری و علمی مردم و تقویت و تزکیه نیروی فکر و فراخوانی بانوان به تفکر و تجزیه و تحلیل منطق که موجب استقلال فکری می شود نقش بازدارندگی مهمی در دوری از ناهنجاری های اجتماعی خواهد داشت.

یاوری ابراز کرد: تقویت اعتماد به نفس و دوری از خودباختگی و آگاهی های لازم نیز از راه های مرثری است که انسان را از انحراف و تقلیدهای کورکورانه و پیامدهای شوم آن از جمله بی حجابی رهایی می بخشد.

سخنگوی ستاد مردمی حجاب و عفاف یزد، طراحی دوره های آموزشی والدین به صورت مداوم و در سطحی فراگیر را در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مؤثر عنوان و اضافه کرد: این دوره های آموزشی باید به گونه ای باشد که موجب تقویت بنیان خانواده، درست برخورد کردن پدران و مادران با فرزندان نوجوان و جوان خود و عرضه الگوی صحیح دینی در خانواده شود.

یاوری بر نقش رسانه های گروهی و آموزش و پرورش در مورد تقسیم آزادی به آزادی صحیح و سوق دادن انسان ها به ویژه نسل جوان به گزینش آزادی صحیح و مفید تأکید کرد.