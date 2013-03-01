به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح در خطبه های نماز جمعه خورموج که با حضور اقشار مختلف مردم در مصلای امام خامنه ای این شهر اقامه شد ضمن سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: رعایت تقوای الهی انسان را از هلاک و نابود شدن نجات می دهد.

امام جمعه خورموج به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و یادآور شد: ما در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه داریم در سطح شهر ما مناظره هایی دیده می شود که در شان شهر ما نیست و این دو فریضه با یک حرکت جمعی می توان قابل اجرا باشد.

مصلح افزود: همه باید در راستای امر به معروف و نهی از منکراحساس مسئولیت کنیم شاید بشود جلوی این ناهنجاری ها را بگیریم.

مصلح تصریح کرد: مردم ما زبان زد خاص و عام در جهت خوبی هستند بعضی از صحنه ها متناسب با این تعریف ها و تمجیدها برای شهر ما نیست

وی سالروز تاسیس کمیته امداد را تبریک گفت و افزود: این نهاد که در 14 اسفند ماه 57 توسط حضرت امام خمینی (ره) تاسیس شد یادگاری ارزشمند در رفع فقر و محرومیت ازآحاد جامعه و خانواده های بضاعت است

امام جمعه خورموج با تاکید بر حضور مردم در جشن عاطفه ها خاطرنشان کرد: متاسفانه درصد بالایی از افراد شهرستان دشتی تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و بهزیستی هستند.

وی با اشاره به هفته منابع طبیعی یادآورشد: مردم روستاها و کشاورزان شهرستان دشتی گلایه‌ها یی نسبت به این مجموعه دارند هر چند خدمتگزاران در این مجموعه مشغول به کار هستند دشمنی و عنادی با مردم و کشاورزان ندارند قانون و برنامه ای است که باید زمینی که به منابع طبیعی که متعلق به نظام است توسط این عزیزان حفظ شود

وی خاطرنشان کرد: البته راه و روش تشخیص راه مناسبی نبوده است و در زمان‌های گذشته کسی به مردم ابلاغ نمی کرد و مردم در روستاها سند مالکیت ثبتی نداشتند و توسط بزرگان و علما سند تنظیم می شد و در آن زمین ها مردم به کشاورزی می پرداختند البته ممکن است افرادی هم سوء استفاده کنند

مصلح اضافه کرد: این از مجلس شورای اسلامی می طلبد که مقداری قانون را شفاف کنند واقع‌بین‌تر راجع به این قضیه تصمیم گیرند و چارچوب‌های خاصی را برای آن تعیین کنند تا این مشکل مردم حل شود.

امام جمعه خورموج ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی در شهرستان دشتی یادآور شد: ما در دشتی مشکلات نا امنی نداریم.