به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در آیین نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به نزدیک شدن به ایام عید نوروز گفت: مسئولان باید در پی رفع مشکلات مردم بوده و تمامی توان خود را برای خدمت رسانی به مردم به کار گیرند.

وی با تاکید بر لزوم تشدید نظارت ها بر بازار در این ایام گفت: نظارت ها باید به گونه ای باشد که شاهد تفاوت قیمت یک کالا در مکان های مختلف نباشیم.

آیت الله جعفری مردم را سرمایه اصلی نظام دانست و افزود: باید برای افزایش رفاه عمومی تلاش کرده و سعی کنیم مشکلات آنها در شب سال نو برطرف کنیم.

وی در ادامه حجت الاسلام محمد قاسمی زاده را به عنوان یکی دیگر از ائمه جمعه کرمان معرفی و تصریح کرد: وی چندین سال به عنوان امام جمعه یکی از شهرهای استان کرمان مشغول به فعالیت بود و اکنون در شهر کرمان به خدمت رسانی به خلق خدا ادامه می دهد.

آیت الله جعفری با اشاره به نقش ائمه جمعه در تنویر افکار عمومی گفت: حجت الاسلام مهدی عرب پور و محمد صباحی نیز دو ائمه موقت کرمان هستند که باید از زحمات این دو بزرگوار تقدیر کرد.

با اشاره به اجرای موفقیت آمیز رزمایش پیامبر اعظم8 در کرمان گفت: این رزمایش بیانگر قدرت و اقتدار ایران اسلامی بوده و به دشمنان نظام ثابت کرد که در صورت کوچکترین دست درازی به خاک ایران با پاسخی محکم روبرو خواهند شد.

وی با ارائه تجیهرات نظامی پیشرفته جدید کشورمان در رزمایش پیامبر اعظم 8 گفت: نیروهای مسلح، ارتش و سپاه دست در دست یکدیگر برای دفاع از کشور و آرمان های نظام و انقلاب تلاش می کنند.

امام جمعه کرمان همچنین به 14 اسفند ماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفان و جانبازان اشاره و تصریح کرد: بسيج مانع از تبليغات و قدرت‌نمايي دشمن می شود.

وی شكل‌گيري بسيج را نشان از آينده‌نگري و تيزبيني امام راحل( ره) دانست و ادامه داد: تشکیل بسیج مستضعفان و جانبازان براي بيمه كردن جامعه در برابر تهدیدات دشمنان است.

آیت الله جعفری با تاکید بر لزوم تحکیم وحدت مسلمانان گفت: نباید اجازه دهیم دشمنان با توطئه های شوم خود دست به تفرذقه افکنی بین شیعه و سنی بزند.

وی وهابیت را مکر استکبار دانست و افزود: وهابیون نه شیعه هستند و نه سنی و تنهاعده ای هستند که عامل دست استکبار بوده و برای از هم پاشی وحدت بین مسلمانان تلاش می کنند.

