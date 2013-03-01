به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجليل از روابط عمومي هاي برتر وزارت ورزش و جوانان در دو حوزه ي ادارات کل استان ها و فدراسيون هاي ورزشي در محل سالن همايش هاي ساختمان مرکزي وزارتخانه با حضور مقام عالي وزارت برگزار شد.

در اين مراسم روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان به عنوان روابط عمومي برتر در سال 1391 انتخاب شد و لوح تقدير و تنديس از سوي "محمد عباسي" وزير ورزش و جوانان به فردین ورمقامی مسئول روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان کردستان اهداء شد.

شهرداري مريوان در خانه سرخپوشان کرمانشاه را در هم کوبيد

دور رفت مرحله مقدماتي مسابقات فوتبال زير گروه ليگ دسته دوم اميد باشگاه هاي کشور با ديدار تيم هاي اميد شهرداري مريوان و اميد سرخپوشان کرمانشاه آغاز شد.

در اين مسابقه که در مجموعه ورزشي زاگرس مريوان برگزار شد تيم شهرداري موفق شد با نتيجه قاطع و کوبنده 3 بر صفر حريف کرمانشاهي خود را از پيش روي بردارد و کار آساني را در ديدار برگشت در پيش روي داشته باشد.

بازیکنان تيم شهرداري مریوان در اين مسابقه با ارائه يک بازي برتر در نيمه دوم موفق شدند توسط "ياسر فيضي" در دقايق 65 و 1+90 و "سعدي ويس مرادي" در دقيقه 78 به سه گل دست يابند و اين مسابقه حساس را به سود خود خاتمه دهند.

مسابقات زير گروه ليگ دسته دوم اميد باشگاه هاي کشور به صورت گروهي در پنج منطقه و با حضور 30 تيم براي شناخت تيم هاي برتر ليگ دسته دوم در اوايل سال آتي پيگيري می شود.

دو بانوي فوتباليست کردستاني به اردوي تيم ملي دعوت شدند

سرمربي تيم ملي بزرگسالان فوتبال بانوان ايران برای شرکت در تورنمنت بين المللي کوبان اسپرينگ در کشور روسيه 20 بازيکن را به اردوي تيم ملي دعوت کرد که در این بین نام دو فوتبالیست کردستانی نیز به چشم می خورد.

"کويستان خسروي" بازيکن سقزي و عضو تيم شهرداري بم قهرمان مسابقات ليگ برتر باشگاه هاي کشور در فصل 91 و "سرشين کمانگر" بازيکن کامياراني عضو تيم آينده سازان ميهن اصفهان که مقام سوم ليگ برتر را در اين فصل به دست آورد، دعوت شدگان کردستاني تيم ملي فوتبال بانوان ايران هستند.

اردوي تدارکاتي و آماده سازي تيم ملي فوتبال بانوان از دهم اسفندماه آغاز و به مدت 5 روز در آکادمي ملي فوتبال در تهران ادامه خواهد داشت و اين تيم 15 اسفند ماه تهران به مقصد روسيه ترک مي کنند.