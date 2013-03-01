به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام محمد محمدی در آیین عبادی و سیاسی این هفته شهر کاکی اظهارداشت: تخريب و تشنج مسيري است که دشمن براي برگزار نشدن انتخاباتي سالم مشخص کرده است.

امام جمعه کاکی افزود: آنچه مهم است به دستور صريح و شرعي مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي (حفظه ا...) آرامش و ايجاد فضاي امن و دور از هرگونه بداخلاقي براي ورود به فضاي انتخابات است.

محمدی گفت: تخريب، بداخلاقي سياسي و اتهام و به تبع تشنج خواست دشمن براي برهم زدم فضاي الهي و قانون انتخابات است.

وی اضافه کرد: مي بايست مردم و مسئولان همه همت کنند چه قبل، در حين و يا بعد از انتخابات تقواي سياسي را مدنظر داشته باشند و دشمن مقابل ما ايستاده و با سناريويي که طراحي نموده است منتظر يک جو منفي است پس در داخل نبايد به او کمک شود.

وی در ادامه به عظمت رزمايش پيامبر اعظم (ص) توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بوشهر گفت: اين رزمايش براي کشورهاي همسايه پيام دوستي و براي بيگانگان پيام محکمي است که اگر دشمن خيال تجاوز به مرز و بوم اين کشور نمايد او را زمين گير و خفت سختي خواهد داد.

امام جمعه کاکي با اشاره به حوادث سوريه و بحرين و حمايت همه جانبه بعضي از کشورها از تروريست ها و کشتار آل خليفه در بحرين گفت: حقوق بشر کجاست و چگونه قضاوت به خون کشیدن مردمی که حق خود را می خواهند مي کنيد.