به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های برتر کشور از روز پنجشنبه دهم اسفند ماه آغاز شده است و در راه معرفی قهرمان این فصل رقابت چهار تیم مدعی حاضر در این مرحله در قم به انجام می رسد.

بر اساس برنامه انجمن بسکتبال با ویلچر کشورمان، تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایثار قم، هیئت مرکزی، داداشی کهریزک و پیام مخابرات اصفهان چهار تیم حاضر در مرحله پایانی بسکتبال با ویلچر قهرمانی لیگ برتر کشور هستند که تا امشب برای کسب عنوان قهرمانی در قم با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در شرایطی که با پایان بازی‌های این مرحله قهرمان پیکارهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور مشخص می شود تا امسال کشورمان در مسابقات آسیایی حضور یابد، تیم‌های شرکت‌کننده به شکل دوره‌ای با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

اما در حالی که در روز نخست بازی‌های مرحله پایانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور در شهر قم، تیم‌های ایثار قم و داداشی کهریزک برابر حریفان خود به برتری رسدند، این دو تیم خود را به عنوان تیم‌های مدعی قهرمانی معرفی کردند و در روز دوم دیدارهای مرحله نهایی نیز برابر حریفان صاحب برتری شدند.

بازی تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایثار قم و پیام مخابرات اصفهان در اوج حساسیت برگزار شد و علاقمندان زیادی از آن دیدن کردند و در نهایت این بسکتبالیست‌های ایثار قم بودند که موفق به شکست حریف خود و کسب دومین پیروزی در این مرحله شدند.

بسکتبالیست‌های قمی با روحیه بسیار خوبی که از برد روز نخست برابر تیم هیئت مرکزی داشتند و همچنین ارزیابی و آنالیز دقیقی که از تیم پیام مخابرات اصفهان در جدال روز نخست این تیم با داداشی کهریزک به دست آورده بودند، با تمام توان برابر حریف اصفهانی به برتری دست یافتند.

نتیجه این دیدار نقش تعیین کننده در معرفی قهرمان این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور داشت و به همین خاطر انگیزه پیام مخابرات اصفهان و ایثار قم برای کسب پیروزی موجب شد بازی جذابی به نمایش دربیاید و در نهایت ایثار قم با حساب 72 بر 63 پیروز شد.

این پیروزی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم را به صدر جدول رده بندی فرستاد تا در دیدار پایانی که ایثار قم با داداشی کهریزک دیدار می‌کند و پیام مخابرات اصفهان نیز مقابل تیم ضعیف هیئت مرکزی قرار می‌گیرد، تکلیف تیم های اول تا چهارم لیگ برتر این فصل مشخص شود.