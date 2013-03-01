به گزارش خبرنگاران مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین، حجت الاسلام جعفر محسن زاده امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین، حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه و امام جمعه فیروزکوه، حجت الاسلام سید'علی شاهچراغی امام جمعه شهرری و حجت الاسلام سیدحسین حسینی امام جمعه بخش جوادآباد ورامین در خطبه های نمازجمعه این هفته به مسائل مهم دیگری چون مذاکرات هسته ای ایران، روز نیکوکاری، روز درختکاری و... نیز پرداختند.

بی کفایتی مدیران به پای نظام اسلامی نوشته می شود

امام جمعه موقت ورامین ضمن انتقاد از لجام گسیختگی بازار گفت: این لجام گسیختگی قابل قبول نیست، بله تحریم هستیم اما بخش اعظمی از لجام گسیختگی بازار نتیجه بی کفایتی مدیران است، امیدواریم این بی کفایتی ها عامدانه نباشد، بی کفایتی مدیران به پای نظام اسلامی نوشته می شود.

حجت الاسلام سید محسن محمودی تصریح کرد: البته خود مردم هم باید همت کنند،در آستانه سال جدید اصراری بر بسیاری از خریدها نیست،متاسفانه برخی افراد حرص می زنند،مبادا گرفتار ریخت و پاش ها شویم،امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم،همه باید آماده باشیم و با دشمن بجنگیم.

امام جمعه موقت ورامین اظهار داشت:زمانی که می بینید برخی دلال ها و فرصت طلب ها سعی در افزایش کاذب قیمت برخی از خشکبار دارند خشکبار و پسته نخرید،با عزم و اراده با آنها مقابله کنید،خصوصا خانم ها همسران خود را در فشار قرار ندهند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی ضمن بیان مقاصد شوم دشمنان در ترویج بدحجابی و بد اخلاقی در جامعه گفت: ترویج بدحجابی و بی عفتی، مسکرات و مواد مخدر، راهی کردن زنان آلوده و عشوه گری آنان در مظهر نامحرمان جامعه را آلوده می کند.

وی ضمن گرامیداشت 15 اسفند ماه و هفته منابع طبیعی عنوان کرد: توجه به منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست یک وظیفه دینی است؛ غرس درخت از نگاه دینی ما یک عبادت محسوب می شود، حفاظت از منابع طبیعی به سلامت جسم و روح کمک می نماید و فرصت بهره برداری از مواهب طبیعی الهی را به انسان می دهد.

حجت الاسلام محمودی با تقبیح برخی دعواهای سیاسی مسئولان تصریح کرد: به جای دعواهای سیاسی که برگرفته از هواهای نفسانی است به فکر مردم باشید، مردم ما سزاوار برخی صحنه ها نیستند،قوای کشور را در چارچوب وظایف خود به کار بندید، دست در دست هم بگذارید و متحد حرکت کنید.

وی ادامه داد: شهر ورامین نیازمند نگاه ویژه مسئولان کشوری و تلاش مسئولان منطقه ای است، از عملی نشدن برخی وعده های مسئولان کشوری در مورد این منطقه به شدت گلایه مند هستم، وعده های بی عمل مصداق بارز منکر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران سپس گفت: برخی فرصت ها هم پس از تلاش های بی وقفه و چندین ساله مسئولان ایجاد شده است، یکی از این فرصت ها استقرار فرماندهی ویژه شرق استان تهران در ورامین است، از مسئولان عزیز در رده های مختلف درخواست دارم که با تمام وجود نیازهای این فرماندهی را مرتفع کنند تا این امکانات که به سختی ایجاد شده است خدشه دار نشود.

وی به افزایش قیمت بلیت قطار محلی تهران – ورامین - پیشوا اشاره نمود و افزود: گران شدن بلیت این قطار ناپسند بوده است، مراتب اعتراض خود را به مدیرانی که بدون در نظر گرفتن مصالح مردم و حتی بدون مشورت با مدیران شهرستان این تصمیم نابجا را گرفتند ابراز می کنم.

این مسئول گفت: این گرانی که ربطی به دلار امریکا و تحریم ها ندارد، راه آهن جمهوری اسلامی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کند و هرچه سریعتر قیمت ها را به حالت قبل بازگرداند تا با این عمل ناصواب روحیه مردم خدشه دار نگردد.

فقر زدایی یکی از برنامه های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است

امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین با اشاره به 14 اسفند سالروز تأسیس کمیته امداد امام(ره) در سال 57 اظهار داشت: فقر زدایی یکی از برنامه های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و مقام معظم رهبری براین معنا تأکید فراوان دارند.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه های نمازجمعه این هفته افزود: باید در صدر این معنا، مسئولان کوشش کنند که خدمتگزار مردم و فقرا باشند؛ در آغاز سال مسئولان و همچنین مردم باید کاری کنند که لبخند بر لب فقرا باشد و طوری نشود که سال آغاز شود و فقراز همان ابتدای سال در یک خانواده مستمند، خودش را نشان دهد.

وی تأکید کرد: خدمت به محرومان و مستمندان در ایام نوروز یک توفیق الهی است؛ با عنایت به در پیش بودن روز احسان و نیکوکاری مردم نوعدوست به یاری مستمندان و نیازمندان بشتابند.

امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین ادامه داد: در حال حاضر افرادی در کنار ما هستند که دچار فقر مالی می باشند و توان خرید لباس شب عید و تهیه غذا برای خانواده هایشان را ندارند لذا ما باید فرهنگ کمک به نیازمندان که فرهنگ اسلام امت را با جدیت در جامعه گسترش دهیم؛ کوشش کنیم که در خدمت مردم باشیم و با احسان و نیکو کاری، سالی خوش و گوارا برای برای مستمندان رقم بزنیم و کاری کنیم که در جامعه اسلامی فقر نباشد.

وی سپس با اشاره به 14 اسفند سالروز تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان به فرمان امام(ره) اظهار داشت: امام راحل همیشه تأکید داشتند که این نهاد به یاری مستضعفان و محرومان شتافته و زندگی عزتمند و آبرومندی برای آنان فراهم نمایند؛ امام با تأسیس این نهاد می خواست که کسانی که قدرت کار کردن ندارند از جمله سالخوردگان، معلولان و مجروحان معیشتشان تأمین شود و این افراد دغدغه زندگی نداشته باشند.

حجت الاسلام محسن زاده ادامه داد: بنیانگذار جمهوری اسلامی نظرشان این بود که افرادی که قدرت کار کردن دارند اما سرمایه ای ندارند این نهاد با پرداخت وام قرض الحسنه به یاری آنها بشتابد که زمینه اشتغالشان فراهم شود البته در طول این مدت مسئولان این نهاد تلاشهایی نیز در این راستا انجام داده اند اما آیا به آنچه که امام راحل می خواست بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی رسیدیم این قضاوت بر عهده مسئولان است که اگر به این هدف نرسیدیم تلاش بیشتری صورت گیرد تا کمبود ها جبران گردد.

وی همچنین به روز 15 اسفند روز درختکاری و فضای سبز اشاره کرد و بیان داشت: هم اینک جامعه جهانی به خاطر زندگی ماشینی و وجود آلاینده های بسیار، دچار آسیبهای زیستی شده است.

امام جمعه خیرآباد افزود: یکی از راه هایی که می تواند برون رفت از این فضای آلوده باشد، درختکاری و ایجاد فضای سبز است؛ به همین خاطر در دین اسلام، درختکاری به عنوان یک صدقه جاریه تلقی شده است. یکی از آثار درختکاری کنترل گرد و غبار است که متأسفانه شاهد این پدیده ناهنجار در کشور هستیم کوشش کنیم با یک برنامه ریزی بسیار خوب در کلان ایران فضای سبز را گسترش دهیم.

دشمنان باید در مناسبات خود با ایران تجدید نظر کنند

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه اظهار داشت: دشمنان در مناسبات خود با ایران اسلامی باید تجدید نظر کنند و راه بهتری برگزینند.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: غربی ها در دور جدید مذاکرات 5+1 مطلب جدیدی نداشتند و در حقیقت، حرف های آنان تکرار مکررات 10 سال گذشته بود؛ مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی، مجموع و برآیند این مذاکرات یک گام رو به جلو و تداعی کننده پیروزی ایرانیان بود.

وی تأکید کرد: مقاومت ملت بزرگ ایران اسلامی که در طول سال های پس از پیروزی انقلاب و بخصوص در ماه های اخیر با فشارها و تحریم های دشمنان، جانانه ایستادگی کردند، عامل اصلی پیروزی نظام در این عرصه خطیر است؛ امروز غربی ها به این مسئله اذعان دارند که تحریم ها هیچ تاثیری بر مقاومت مردم نداشته و نخواهد داشت و لذا عقب نشینی از این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

حجت الاسلام استیری ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری "غربی ها هنوز ملت ایران را نشناخته اند"؛ ملت ما، همان ملت هشت سال دفاع مقدس است و دشمنان بدانند و آگاه باشند که با ادامه این شیوه نابخردانه، هیچ گاه به اهداف خود نمی رسند و بهتر است سر عقل بیایند و بیش از این آبروی خود را نبرند.

تشریفات و مصرف گرایی با سنت های ایرانی و انقلابی ما منافات دارد

امام جمعه شهرری بیان داشت: عید نوروز سلیقه و ذوق ایرانی است که اولین روز بهار را برای این عید قرار داده اند و در این ایام، تشریفات و مصرف گرایی با سنت های ایرانی و انقلابی ما منافات دارد و در عوض کمک به فقرا و مستمندان مورد سفارش دین و آیین ماست.

حجت الاسلام سیدعلی شاهچراغی در بخش دیگری از خطبه ها گفت: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن و اصرار ملت بر مواضع خود در داشتن فناوری هسته ای دشمن را خسته کرد؛ فرمایش های قاطع رهبر معظم انقلاب و فتوای ایشان که ما داشتن بمب هسته ای را حرام می دانیم از جهت بین المللی بسیار تأثیر گذار بود و نشان داد که وقتی ملتی ولایتمدار شد و با بصیرت در صحنه ها حضور پیدا کرد دشمن از مواضع خود کوتاه خواهد آمد.

وی سپس با اشاره به ضایعه رحلت دو عالم ربانی مرحوم آیت الله خوشوقت و آیت الله آقامجتبی تهرانی در سال جاری، آنها را ضایعه ای بس اسفناک برای عالم اسلام دانست و افزود: زندگی این دو عالم ربانی و مجاهد سرشار از معنویت و تهذیب بود و زمان باید بگذرد تا چنین عالمانی بر کرسی درس اخلاق و معرفت بنشینند و دلها را جذب کنند.

ملت ایران در مقابل تمام زورگویی های دشمنان ایستاده و جنگها را به فرصت و پیروزی تبدیل می کند

امام جمعه بخش جوادآباد گفت: ملت ایران دل به خدا داده، نه اقتصاد؛ اعتلای ملت ما به این است که از تحت سلطه شیاطین در آمدیم و عزتمندانه پیش می رویم و اعتلای ما به این نیست که شکم ما سیر باشد؛ ملت ایران با تأسی به پیامبر گرامی اسلام(ص) در مقابل تمام زورگویی های دشمنان ایستاده و جنگ نظامی و جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی را به فرصت و پیروزی تبدیل کرده و از این به بعد هم خواهد کرد.

حجت الاسلام سید حسین حسینی ادامه داد: همه مسئولان باید همه تلاششان را بکنند تا مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند این وظیفه بزرگ امروز دولت است و مسئولان و مخصوصا دولت باید دشمن شناس باشند و به عظمت این ملت نگاه بکنند که چه عزت هایی را خلق کردند و با وحدت و همدلی و تلاش مضاعف خود گره های اقتصادی مردم را باز کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه ها بیان داشت: فیلم ضد ایرانی آرگو با دریافت جایزه اسکار ماهیت سیاسی – صهیونیستی خود را نشان داد؛ این حرکت نشان داد که مجموعه های هنری غرب از جمله هالیوود کاملا سیاسی هستند هرچند سعی دارند خود را غیر سیاسی و صرفاً هنری جلوه دهند اما مشاهده شد که سیاستمداران آمریکائی به طور مستقیم در این انتخاب دخالت کردند.

حجت الاسلام حسینی افزود: این حرکت آنها باعث شد که همه بفهمند که بسیاری از جوایز بین المللی دارای ارزشی است که ماهیت آن پرشده از سیاست آدم کشی ، وحشیگری ، قتل و غارت و دروغ و اتهام تنها به اراذل بین المللی که سیاست ضد ایرانی را در خوی و خصلت خود نهادینه کرده باشند تعلق می گیرد(مانند جایزه صلح نوبل که به افرادی نظیر اوباما ....).

وی در پایان تأکید کرد: امسال که در تحریم و گرانی هستیم و مخصوصا ایام فاطمیه است لذا قدری صرفه جویی شود و نوروز سبک تر گرفته شود، چون اگر سبک تر گرفته شود هیچ مشکلی برای مردم پیش نمی آید.