به گزارش خبرنگار مهر: مجموعه مقالات دریافتی کنگره بزرگداشت علامه سید نعمت الله جزایری با عنوان مجموعه مقالات بزرگداشت مقام علمی و معنوی محدث کبیر علامه سید نعمت الله جزایری ظهر جمعه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

همچنین در این کنگره چاپ مجدد کتاب نابغه فقه و حدیث نوشته سید محمد جزایری رونمایی شد.

در پایان مراسم اختتامیه این کنگره با اهدای لوح و تندیس، از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد و مقاله ی آقایان: حجت الاسلام حاج سید علی موسوی جزایری، حجت الاسلام شیخ رضا حیدری، حجت الاسلام سید نورالدین شریعتمداری جزایری، حجت الاسلام محمد امام (امام جمعه شوش)، حجت الاسلام محسن حیدری و سید محمد تقی حکیم از میان 18 مقاله رسیده به دبیرخانه این کنگره،برتر شناخته شدند.

30 مقاله‌ در مباحث اجتماعی، فكری و انديشه‌ای و زندگينامه و سفرهای سيد و در مباحث اعتقاد و التزام سيد به ولايت فقيه به دبيرخانه رسيد كه 18 مقاله از مقالات وصولی جهت ارائه در همايش انتخاب شده است.

از ويژگی ‌های كنگره بزرگداشت علامه كبير سيد نعمت‌الله جزايری این است که برای اولين بار در استان برای برگزاری اين كنگره از فضای مجازی استفاده شده است.

همچنین تشكيل دبيرخانه دائمی كنگره سيدنعمت‌الله جزايری جهت استمرار، جمع‌ بندی آثار و بيان نظرات مردم در حوزه علميه قم و يا انجمن مفاخر كشور مصوب شده است.