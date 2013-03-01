به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس بحرینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: هفته احسان و نیکوکاری کار ارزشمندی است که در جمهوری اسلامی انجام می‌شود و تمامی آحاد جامعه اسلامی باید به این مساله توجه داشته باشند.

وی اضافه کرد: ائمه اطهار (ع) گاهی به دشمنانشان هم احسان و نیکی می‌کردند و ما که پیرو سیره اهل بیت (ع) هستیم نیز باید به این مهم توجه داشته باشیم.

امام جمعه موقت عسلویه با تاکید بر اینکه وظیفه داریم به ایتام، فقرا و نیازمندان کمک کنیم، بیان داشت: با توجه به نزدیکی ایام عید نوروز تلاش کنیم سفره فقرا را رنگین کنیم؛ وقتی که به فقرا و نیازمندان احسان می‌کنیم، ملائکه برای ما طلب بخشش و استغفار می‌کنند.

بحرینی احسان را احساس مسئولیت در برابر بندگان خدا دانست و خاطرنشان کرد: باید نسبت به بندگان خدا احساس مسئولیت کنیم و ببخشیم تا خداوند متعال نعمات ما را بیشتر کند.

امام جمعه موقت عسلویه با اشاره به لزوم توجه ویژه به توسعه فضاهای سبز و درختکاری، اظهار داشت: در هوای آلوده منطقه ما درختکاری ضرورت بیشتری دارد و همه مردم باید ضرورت این مساله را درک کنند و از هر فضایی برای درختکاری و ایجاد فضای سبز استفاده کنند.

وی اضافه کرد: از منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی و شرکت‌های مستقر در منطقه به‌خاطر اقدامات ارزنده‌ و خوبی که در عرصه درختکاری انجام داده‌اند تشکر می‌کنیم و انتظار داریم باز هم به این مساله توجه داشته باشند.

امام جمعه عسلویه با اشاره به مسئله سوریه اذعان داشت: این روزها در سوریه جنایات زیادی انجام می‌شود که بازگو کردن آنها دل هر انسانی را جریحه‌دار می‌کند.

بحرینی تصریح کرد: کشتار مردم به بدترین شکل ممکن و سربریدن فرزندان، کودک و نوزاد جلوی چشم والدین از جنایاتی است که انجام می‌دهند.

وی اظهار داشت: افرادی که این جنایات را مرتکب می‌شوند، خود را مسلمان می‌دانند و این همان اسلامی است که امام خمینی (ره) آنرا اسلام آمریکایی، اسلام ضد قرآن و اسلام ضد بشریت نامیدند.

بحرینی تصریح کرد: بدتر از جنایتکاران سوریه کسانی هستند که از آنها حمایت می‌کنند و امروز می‌بینیم که با پول‌های عربستان و دیگر حامیانشان این جنایات هولناک را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به تغییر بخشدار عسلویه، افزود: پست گرفتن در این دنیا مانند آمدن به دنیا و رفتن از این دنیا است، یک روز پستی در اختیار ما قرار می‌گیرد و یک روز نیز باید پست را تحویل دهیم.

امام جمعه موقت عسلویه اظهار داشت: از خدمات بخشدار قبل که در اوج محرومیت در این منطقه مسئولیت پذیرفتند و کارهای بسیار خوبی برای رشد منطقه انجام دادند تشکر می‌کنیم و امیدواریم در تمامی مسئولیت‌های بعد نیز موفق باشند.

بحرینی با بیان اینکه بخشدار جدید سابقه کاری ارزشمندی دارند، عنوان کرد: از بخشدار جدید انتظار بیشتری داریم و باید به این مردم خدمت کنند و عقب‌ماندگی‌های منطقه را جبران کنند.

وی متذکر شد: پیشرفت منطقه ما به برکت انقلاب اسلامی بوده است و قبل از انقلاب در منطقه عسلویه تنها یک مدرسه ابتدایی وجود داشت ولی امروز در این منطقه شاهد وجود دانشگاه هستیم.

بحرینی افزود: امروز باید شکرگزار نعمت‌های انقلاب باشیم؛ من نمی‌گویم در این منطقه مشکل نداریم و مشکلات فراوانی داریم که امیدواریم با همت مردم و تلاش مسئولین رفع شود.