علیرضا کیخا در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش کشفیات مواد مخدر در استان نشان از عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این پدیده شوم دارد افزود: تشدید برنامه های کنترلی و شناسایی مبادی ورود و فروش مواد مخدر در استان موجب شده است تا میزان کشفیات در استان نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیری همراه باشد.

وی با بیان اینکه در طی 11 ماه گذشته در درگیری با قاچاقچیان در نقطه صفر مرزی 73 تن مواد مخدر کشف شده است افزود: این میزان کشفیات در سال گذشته 50 تن بوده است.

وی با اشاره به اینکه برخورد با قاچاقچیان و عوامل توزیع تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است افزود:شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همچنین به منظور پیشگیری و درمان معتادان نیز اقدامات شایانی در نقاط آلوده و پر خطر شهر زاهدان انجام داده است.

کیخا گفت:احداث و راه اندازی نخستین اردوگاه درمانی اجباری معتادان،راه اندازی تعداد شش مرکز خود درمانی در منطقه شیر آباد زاهدان و همچنین توزیع داروی رایگان ترک اعتیاد در مناطق حاشیه و پر خطر از جمله اقدامات پیشگیرانه در این رابطه بوده است.