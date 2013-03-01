به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه قنوات با اشاره به برگزاری هشتمین رزمایش پیامبر اعظم(ص) توسط سپاه پاسداران گفت: اینگونه رزمایش‌ها حاکی از توان نظامی بالا و قدرت نظامی قوی و تجهیزات به روز نیروهای نظامی ما است.



وی با بیان اینکه در رزمایش پیامبر اعظم(ص) از جدیدترین دستاوردهای نظامی ایران اسلامی استفاده شد که از جنبه‌های موفقیت و نوآوری این رزمایش به شمار می‌رود، افزود: از مسائل جالب توجه در این رزمایش به زمین نشاندن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در خود رزمایش بود که برای جاسوسی و بررسی منطقه رزمایش آمده بود که دلاورمردان دانشمند نیروهای نظامی ما در حین رزمایش وارد یک برنامه واقعی در مقابله با تهدیدات دشمن شدند و به لطف خدا توانستند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را در حین انجام رزمایش شکار کنند و سالم به زمین بنشانند این موفقیت و عنایت خداوند، خفت و روسوایی دیگری را برای آمریکایی‌ها به بار آورد.

مدیر حوزه علمیه شهر قنوات در ادامه گفت: این رزمایش به کشورهای منطقه این پیام را می‌دهد که ایران به لطف خدا و با استقلال و با اتکا به خود می‌تواند امنیت منطقه را حفظ کند و هیچ نیازی به وابستگی به ابرقدرت‌های خارج از منطقه برای حفظ امنیت ندارد.

وی دومین پیام این رزمایش را پیام صلح و دوستی و دعوت به همکاری برای تأمین امنیت منطقه عنوان کرد و گفت: این رزمایش پیامی هم به دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی داشت وآن اینکه ایران اسلامی در برابر هر تجاوز و تجاوزگری آماده مقابله و برخورد جدی و همه جانبه است.



حجت الاسلام منتظری با اشاره به چهاردهم اسفندماه آغاز هفته احسان و نیکو کاری و تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت: جامعه‌ای سعادتمند خواهد شد که همه افراد جامعه احساس همبستگی کنند و اگر بخواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که دور از فساد و مشکلات اخلاقی باشد باید در جهت رسیدگی به حل نیازمندان بکوشیم و اهمیت بدهیم.

همه در حفظ و نگهداری فضای سبز وظیفه دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به 15 اسفندماه روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در اسلام به مسئله درختکاری و حفظ درختان توجه فراوانی شده؛ همان طور که رسول گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند: هرکس درختی را آب دهد آنچنان است که مومن تشنه‌ای را آب داده است و اگر مردم مسلمان ما به پیروی از اولیای گرامی خود به این سنت حسنه عمل کنند می‌توانند چهره محیط زندگی وضعیت آب و هوایی مناطق مسکونی خود را کاملا تغییر دهد.

امام جمعه قنوات با اشاره به اینکه درخت از جهات مختلف برای انسان مورد استفاده است و مردم در حفظ و نگهداری درختان و فضای سبز موجود وظیفه دارند، تأکید کرد: مسئولان هم در این خصوص باید توجه داشته باشند و این مسئله درختکاری و ساخت فضای سبز در اولویت قرار گیرد.



