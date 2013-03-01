به گزارش خبرنگار مهر، رئال مادرید بعد از اینکه بارسلونا را در نیوکمپ تحقیر کرد، شنبه در چارچوب دور برگشت لالیگا در سانتیاگوبرنابئو میزبان بارسا خواهد بود. تیم ژوزه مورینیو به احتمال فراوان در دیدار فردا مقابل تغییرات زیادی در ترکیب تیمش خواهد داشت زیرا آنها سه‌شنبه شب باید در دیداری بسیار حساس در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان در اولدترافورد به مصاف منچستریونایتد بروند.

مارسلو، لوکا مودریچ، کاکا و بنزما که در دیدار چهارشنبه شب غایب بودن احتمالا در دیدار شنبه به میدان خواهند رفت. سرخیو راموس بعد از پشت سرگذاشتن یک جلسه محرومیت خود به ترکیب رئال برمی‌گردد اما آنخل دی ماریا که در دیدار مقابل دپورتیوو لاکرونیا کارت قرمز گرفت، در دیدار شنبه شب غایب خواهد بود.

لیونل مسی ستاره بارسا با وجود اینکه تمرین چهارشنبه شب را به دلیل تب شدید از دست داده بود در دیدار فردا شب به میدان خواهد رفت. حضور آدریانو مدافع بارسا و الکس سانگ نیز در ابهام قرار دارد.

* رئال مادرید در 11 بازی خانگی قبلی خود در لالیگا 10 پیروزی کسب کرده و در 24 بازی خانگی اخیر خود شکست ناپذیر بوده است.

* پیروزی 3 بر یک رئال در دیدار سه شنبه شب در نیوکمپ بزرگترین پیروزی آنها در این ورزشگاه بعد از پیروزی 5 بر یک سال 1963 بود.

* رئال مادرید در 42 بازی تمامی رقابتهای این فصل 101 گل به ثمر رسانده که میانگین آن 2.4 گل در هر بازی می‌شود.

* بارسلونا این روزها اوضاع خوبی ندارد و در 7 بازی اخیر خود تنها 3 پیروزی کسب کرده است.

* آبی و اناری‌ها در 7 بازی اخیر خود مقابل رئال تنها یک پیروزی کسب کرده‌اند و در دیگر دیدارها 3 شکست و 3 تساوی داشته‌اند.

* لیونل مسی در 15 بازی پیاپی در رقابتهای لالیگا گلزنی کرده که این یک رکورد برای او محسوب می‌شود.