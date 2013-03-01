به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران مسابقه بین‌الملل جشنواره پویا‌نمایی از امروز جمعه 11 اسفند 1391 داوری خود را آغاز کردند. پریت پارن اهل استونی و برنده چندین جشنواره، دراگان میلینکویچ فیمون، دارای مدرک دکترای فیلم‌شناسی و استاد دانشگاه اهل صربستان، ایزابل هرگورا رییس سابق جشنواره انیمک کاتالان از اسپانیا، خوان پابلو زاراملا، اهل آرژانتین و برنده چندین جایزه بین‌المللی و اميرمحمد دهستاني انیمیشن‌ساز ایرانی و كارگردان ده‌ها فيلم تبليغاتي پویانمایی، آثار برتر این بخش را از بین 168 اثر انتخاب می‌کنند.

همچنین داوران سیفژ همراه با داوران بخش‌های مختلف هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی پویا‌نمایی تهران، آثار جشنواره را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اثر برتر سیفژ را انتخاب می‌کنند.

ابراهیم فروزش، کارگردان و مستندساز، دراگان میلینکویچ فیمون از صربستان و خوان پابلو زاراملا از کشور آرژانتین، انیمیشن‌ساز و برنده چندین جایزه بین‌‌المللی، هیات داوران سیفژ را تشکیل می‌دهند.

هشتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران طی روزهای 13 تا 17 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.