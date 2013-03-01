به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، وحید عبدالمجید از رهبران جبهه نجات ملی اعلام کرد: رویکرد جبهه نجات ملی در راستای تحریم دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به مصر است.

وی افزود: جان کری حق اظهار نظر درباره اوضاع داخلی مصر را ندارد.

از سوی دیگر رسانه ها در خبری فوری اعلام کردند: حمدین صباحی و محمد البرادعی از رهبران جبهه نجات ملی دیدار با جان کری را تحریم کرده اند.

جنبش جوانان ششم آوریل نیز با صدور بیانیه ای با اشاره به اینکه دعوتی برای دیدار با جان کری دریافت نکرده است، بر مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی مصر تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه در تظاهراتی که در مقابل مسجد ابراهیم در اسکندریه برگزار شد، شرکت کنندگان بر تحریم انتخابات پارلمانی آینده و ادامه انقلاب تاکید کردند.

این در حالی است که پایگاه الیوم السابع از اتخاذ تدابیر امنیتی در برابر منزل محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در شهر الزقازیق در استان الشرقیه خبر داد.

این در حالی است که امروز تظاهراتی در حمایت از ارتش مصر برگزار شد.

از سوی دیگر عمرو موسی رئیس حزب الموتمر مصر اعلام کرد: اوضاع مصر به گونه ای است که اجازه برگزاری انتخابات را نمی دهد.

وی افزود: اوضاع اقتصادی مصر خطرناک است و به جای برگزاری انتخابات باید همه تمرکز بر روی موضوعات اقتصادی باشد.