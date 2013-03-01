به گزارش خبرگزاری مهر ، حبیب‌الله عسگراولادی رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در اجلاس دبیران استان‌های حزب موتلفه اسلامی سخن با اشاره به اهمیت انتخابات سال 92 اظهارداشت: وضعیت ما امروز چنان است که اگر یکپارچه عمل نکنیم آسیب می‌بینیم؛ باید به سرعت به سمت همگرایی و وحدت برویم.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه تاکید کرد: هر کس آگاهانه یا ناآگاهانه خواست به تجزیه اصولگرایان کمک کند با او همصدایی نکنیم و او را از این منکر بزرگ نهی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات آینده یک رقابت جدی در پیش داریم تصریح کرد: اصولگرایان یک ضلع اصلی از رقابت‌های انتخابات سال آینده هستند؛ باید با حضور هوشمندانه، فردی انتخاب شود که در طراز دهه چهارم انقلاب باشد و بتواند مطالبات مردم و رهبری را پاسخگو باشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: مهمترین دغدغه رهبری امنیت روحی و روانی جامعه در انتخابات آینده است؛ نباید به دشمن فرصت فتنه‌انگیزی و حرکت انحرافی دهیم.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت:‌ وظیفه ما در انتخابات آینده ائتلاف است ، همه باید در وحدت اصولگرایان بکوشیم، چنانکه آیت‌الله مهدوی‌کنی رهنمود داده‌اند وظیفه ائتلاف هم در جهت وحدت است.

وی با تاکید بر اینکه مرز بین فتنه و اصلاح‌طلبی روشن است، افزود: بی‌تردید فتنه‌گران در انتخابات آینده جایی ندارند اما اصلاح‌طلبان یک ضلع جدی رقابت‌ها هستند به شرط آنکه موضع خود را با فتنه‌انگیزان جهانی روشن کنند.

عسگر اولادی انتخابات آینده را صحنه رقابت جدی، سالم و اخلاقی احزاب و نامزدها دانست و اظهار داشت: باید از تنازع پرهیز کنیم؛ با یک رقابت سالم و اخلاقی به منتخب مردم هر که باشد به دیده احترام نگاه کنیم و جمهوریت نظام را از طریق ادب و آداب رقابت پاس داریم.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به دو مفهوم فتنه و انحراف افزود: اگر بصیرت نداشته باشیم در دام فتنه و یا انحراف گرفتار می‌شویم.

وی تاکید کرد: برخی می‌خواهند این اصل را که ولایت فقیه در نظام ما حرف آخر را می‌زند بشکنند آنها راه به جایی نخواهند برد؛ مردم مثل کوه در پشت رهبری ایستاده‌اند و ایشان را فصل‌الخطاب می‌دانند.

عسگر اولادی ادامه داد: فرقه فتنه جو و فرقه انحراف خواه هر دو به یک میزان وحدت ملی و انسجام اسلامی را هدف قرار داده‌اند؛ رهبری انقلاب، هوشمندانه در برابر این پدیده ها ایستاده‌اند و با کمک مردم و بصیرت مثال زدنی نخبگان آن را مهار کردند.

وی در پایان خاطرنشان‌کرد: ما امیدواریم کسانی که از روی جهل یا غفلت با این پدیده همراهی کردند یا ادامه دادند، به اردوگاه انقلاب و دامن پر مهر ولایت و مردم برگردند و با تبری جستن از فتنه‌انگیزان اصلی یعنی آمریکا و انگلیس و اسرائیل فضای سال نو و انتخابات سال 92 را عطرآگین و آرام بخش کنند.