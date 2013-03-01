به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است: کارمندان قشر خدوم و ایثارگری هستند که بخش اعظم اداره امور کشور را در دست دارند و در سطوح مختلف استخدامی، کارشناسی، مدیریت و تخصصی و در عرصه‌های گوناگون در تدبیر امور اداری، علم و فن آوری در کار و ابتکار و خلاقیت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم در تلاش هستند.

این بیانیه می‌افزاید: ایجاد رفاه نسبی و گذران زندگی آبرومند و حفظ کرامت و عزت کارمندان بوسیله نهادهای ذیربط مانند دولت و مجلس یک ضرورت تام و تمام است. دولت هر ساله مبلغی را به حقوق کارمندان اضافه می‌کند و برای سال 92 افزایش حقوق کارمندان را 20 درصد در نظر گرفته و این در حالی است که به موجب ماده 125 قانون خدمات کشوری اضافه حقوق الزاماً برابر نرخ تورم که از سوی بانک مرکز اعلام می‌شود باید پرداخت شود.

«بانک مرکزی اخیراً نرخ تورم را در کشور بالای 30 درصد اعلام کرده و براساس قانون خدمات کشوری افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حداقل 30 درصد افزایش یابد.»

جامعه اسلامی کارمندان در این بیانیه به عنوان یک تشکل صنفی- سیاسی کارمندی از دولت و مجلس محترم تقاضا دارد به‌منظور تامین نیازهای اساسی و اولیه کارمندان و حفظ کرامت و عزت این قشر خدوم افزایش حقوق سالانه کارمندان را در سال 1392 براساس قانون فوق الذکر مورد توجه جدی و عملی قرار دهند.