به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق در نینوی اعلام کردند: یک موشک زمین به زمین از اراضی سوریه به منطقه العیاضیه در تلعفر در غرب موصل شلیک شده است.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی در استان دیوانیه، آمار نهایی انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در این استان را 6 کشته و 60 زخمی اعلام کردند.

خبر دیگر اینکه رافع العیساوی وزیر دارایی عراق هنگام شرکت در تظاهرات در الرمادی از سمت خود استعفا کرد. رسانه های عربی سخنان تحریک آمیز العیساوی در جمع طرفدارانش و تشویق آنها به ادامه تظاهرات علیه دولت عراق را پخش کردند. وی در پی متهم شدن برخی از محافظانش به دست داشتن در اقدامات تروریستی، با حمايتهای قطر و عربستان، سبب بروز ناآرامی و تحرکات تنش آمیز در برخی مناطق سنی نشین شد.