نرگس آبیار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت فیلم "اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند" که در جشنواره فیلم فجر امسال به عنوان نخستین تجربه بلند سینمایی وی به نمایش درآمد، گفت: پس از اینکه در جریان واکنش‌های مخاطب در جشنواره فجر قرار گرفتم، تصمیم بر آن شد که حدود چهار دقیقه از فیلم را برای اکران عمومی کوتاه کنیم. همچنین یک سکانس نیز در فیلم جابه‌جا شده است.

به گفته وی، پس از این تغییرات زمان فیلم 90 دقیقه شده است.

این کارگردان جوان افزود: برای پخش فیلم در حال مذاکره هستیم و فکر می کنم با توجه به فضا و حال و هوای فیلم پاییز زمان مناسبی برای اکران عمومی آن باشد.

آبیار درباره فعالیت جدید خود عنوان کرد: در حال حاضر مشغول بازنویسی فیلمنامه "شیار 143" هستم. با توجه به فیلم‌هایی که امسال در جشنواره فجر دیدم، احساس می‌کنم متن کار بعدی‌ام باید پخته‌تر باشد. به همین دلیل فعلا روی فیلمنامه این کار که در ژانر دفاع مقدس است، کار می‌کنم و درباره آن می‌توانم بگویم "شیار 143" با محوریت شخصیت یک زن ساخته می‌شود.

داستان "اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند" در مورد زنی باردار به اسم لیلاست. او با مشکلی دست به گریبان است که اگرچه کوچک و بی‌اهمیت به نظر می‌رسد اما برای او بزرگ است. گلاره عباسی، حسام بیگدلو، گیتی معینی، فاطمه شکری، امیر غفارمنش، مهران رجبی، ساقی زینتی، رامسین کبریتی، جواد زیتونی، مینا نوروزی،‌عباس صفا، نازنین بابایی از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم در بخش نگاه نو سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.