به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور ، حجت الاسلام و المسلمین ممصطفی پور محمدی رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جمع دانشگاهيان و اساتيد بسيجي دانشگاه‌هاي استان گلستان با اشاره به جنبه‌هاي نخبگي و فرهيختگي انقلاب اسلامي گفت: همان‌طور كه پيشتازان انقلاب ما دانشگاهيان و حوزويان بوده‌اند، قانون اساسي ما را نيز برجسته‌ترين نخبگان ما نوشته‌اند. به همين دليل برگرفته از بالاترين دست‌يافته‌هاي بشري و غني‌ترين معارف ديني است.

پورمحمدي با اشاره به اصل ولايت فقيه به مثابه شاخص‌ترين اصل قانون اساسي افزود: ولايت فقيه نماد حاكميت نخبگان در جامعه است. چرا كه ولي فقيه وارسته‌ترين، كارآزموده‌ترين و فرهيخته‌ترين عالم ديني در جامعه ايراني است.

وي اظهار داشت: كارگزاران نظامي كه در رأس آن ولي فقيه حضور داشته باشد، نخبگان هستند و درست به همين دليل رشد علمي و توليد دانش در كشور ما از شتاب زيادي برخوردار است.

رئيس جمهور خوب بايد رفتار صادقانه و كردار شفاف داشته باشد

پورمحمدي در بخش ديگري از ديدار خود با اساتيد بسيجي دانشگاه‌هاي استان گلستان به پرسش‌هاي آنان نيز پاسخ داد. وي در پاسخ به پرسشي درباره تفاوت فتنه پيش رو با فتنه 88 اظهار داشت: كشوري كه با جبهه استكبار درگير است، پيوسته با فتنه‌هايي فراواني روبرو مي‌شود. با توجه به اينكه امروز در يك چالش جدي اقتصادي قرار داريم، امكان دارد فتنه آينده صبغه اقتصادي داشته باشد. چه اينكه اگر وضعيت اقتصادي كه منجر به گراني، بيكاري و تورم شده است را مديريت نكنيم، امكان دارد اصطكاك و درگيري كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري به وجود آيد، ناظر به مشكلات معيشتي مردم باشد .

وي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد ويژگي‌هاي يك رئيس جمهور خوب گفت: رئيس جمهور بايد برنامه گرا و پايبند به قانون و نظم باشد تا بتواند جامعه بزرگي مثل ايران را اداره كند.

وي افزود: رئيس جمهور بايد به همراه قدرت تعامل در سياست خارجي، قدرت حفظ آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را نيز داشته باشد. از همه مهم‌تر اينكه در عرصه‌هاي مديريت سياسي و اقتصادي كشور، رفتار صادقانه و كردار شفاف داشته باشد تا بتواند قدرت اعتمادسازي در آحاد مردم را به وجود آورد.

در حوزه‌هاي تحت مديريتم از همه ظرفيت‌هاي متنوع جامعه براي اعمال مديريت بهره برده‌ام

پورمحمدي به سؤالي كه در مورد عدم تمايل مردم به انتخاب يك رئيس جمهور روحاني پرسيده شد اين‌گونه پاسخ داد: ملت ايران از فهم و بصيرتي برخوردار هستند كه پيش از آنكه به روحاني بودن يا نبودن كانديدا بينديشند، به سوابق، عملكرد و برنامه‌هاي كانديدا مي‌انديشند.

وي در مورد نحوه مديريت خودش در پست‌هايي كه مسئوليت بر عهده‌اش بوده است گفت: من از همه ظرفيت‌هاي متنوع جامعه براي اعمال مديريت در حوزه‌هاي تحت مديريتم بهره برده‌ام و همواره سعي كرده‌ام كه از همه سلايق براي اداره امور استفاده كنم.

جريان انحرافي پول و امكانات فراواني در اختيار دارد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي در مورد نقش اصحاب فتنه و جريان انحرافي در انتخابات پيش رو گفت: اصحاب فتنه داراي عقبه تاريخي و پيش زمينه سياسي هستند و جريان انحرافي پول و امكانات فراواني در اختيار دارد و اينكه كداميك موفق خواهند شد انتخابات پيش رو را با چالش مواجه كنند بستگي به هوشياري ما در جبهه انقلاب اسلامي دارد.

وي در مورد مسائل اقتصادي كشور نيز افزود: ما همواره نسبت به وضعيت اقتصادي كشور حساسيت نشان داده‌ايم و گزارش‌هاي مفصلي در مورد نظام پولي و بانكي تهيه كرده‌ايم كه در آن نسبت به رخدادهاي امروز هشدار داده بوديم. در موارد قبلي نيز گزارش‌هاي مفصل و متقني تهيه و به دولت ارسال كرديم، اما به آن‌ها توجه نشد.

بروكراسي ما لايه‌هاي پنهاني دارد در همان لايه‌ها فساد رخ مي‌دهد

پورمحمدي در پاسخ به پرسشي در مورد اينكه چرا مديران كشور گرفتار اختلاس و ارتشا مي‌شوند گفت: تلقي من اين است كه ما يك طيف از مديران كارآمد و قوي در كشور خود داريم، اما بروز اختلاس و ديگر فسادهاي اقتصادي زمينه‌هاي متنوعي دارد كه بايد به آن‌ها آگاهي داشت. توليد فساد الزاماً ناشي از مديران ناكارآمد نيست، بلكه سيستم اداري و بروكراسي ما معايب جدي دارد.

وي اظهار داشت: اين سيستم بروكراتيك، لايه‌هاي پنهاني دارد كه مديران ما به آن‌ها توجهي ندارند. در اين فضا است كه بستر فساد شكل مي‌گيرد. اين مسئله، هنگامي كه فرهنگ نظارت پذيري ضعف داشته باشد و به تذكرات قانوني توجه نشود، رخ مي‌دهد.

پورمحمدي به پرسشي كه نظر او را در مورد تفاوت فتنه‌زدگان و سران فتنه جويا مي‌شد پاسخ داد: ينكه بدانيم چه كسي فتنه گر، عامل فتنه، سران فتنه، كارگزار فتنه يا فتنه زده باشد چه دردي را از ما دوا مي‌كند و چه مشكلي را از ما حل مي‌كند.

وي با بيان اينكه همه اين مسائل جنگ زرگري است افزود: اين مسائل، مسئله اصلي ما نيست. آنچه مبرهن است اين است كه فتنه گران مرتكب جرم شده‌اند و اينكه ما در گيرودار صدها مسئله مهم و حياتي، به اين بحث بپردازيم كه درجه فتنه‌زدگي افراد چه اندازه است، غفلت‌زدگي است. ما بايد متوجه باشيم كه از دشمن رودست نخوريم.

نبايد افراطي قضاوت كنيم

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي كه رؤساي جمهور سابق را گرفتار فتنه و انحراف ارزيابي مي‌كرد و از پيش بيني او در مورد رئيس جمهوري بعدي پرسيده بود گفت: اگر اين حرف‌ها را مي‌زنيد تا افراد جديد وارد عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي نشوند، اشتباه مي‌كنيد. چه اينكه نيروهاي جديد مي‌آيند، جدي هم در اين عرصه حضور پيدا مي‌كنند.

وي در ادامه افزود: ما نبايد اين قدر خوش استقبال و بد بدرقه باشيم و در مورد رؤساي جمهور افراطي قضاوت كنيم.

هر كجاي نظام اسلامي بتوانم سربازي كنم، با كمال ميل وظيفه خود را مي‌پذيرم

پورمحمدي در ادامه سفر خود به استان گلستان در جمع مردم مينودشت در مسجد صاحب‌الزمان(عج) اين شهر حضور پيدا كرد. وي در سخنراني خود با اشاره به اينكه جامعه فقير، قدرت و عزت ضعيفي دارد گفت: بايد دقت داشته باشيم كه زندگي‌هاي مردم به سختي نگذرد و همواره بايد در تلاش باشيم كه كمبودهاي اقتصادي را برطرف كنيم.