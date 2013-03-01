به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند بعدازظهر جمعه در آئین تجلیل از معاونان، مربیان و کارشناسان امور تربیتی اظهار داشت: در حالی که امسال 24 درصد اعتبارات تملک دارایی و نفت به استان بوشهر تخصیص داده شده است، با توجه به اهمیت بالای آموزش و پرورش بیشتری تخصیص اعتبارات را در این بخش داشته‌ایم.

وی با اشاره به موظف شدن هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی مدارس در استان بوشهر، بیان داشت: 35 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای تجهیز مدارس اختصاص داده شد که این اعتبار صرف تجهیز مدارس به امکانات مورد نیاز به‌ویژه هوشمند سازی شده است.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم اختصاص 50درصد بودجه سال آینده به برنامه‌های فرهنگی و تجهیز زمین‌های ورزشی شهرها به چمن مصنوعی، افزود: احداث اردوگاه در مرکز استان و ساخت کانون فرهنگی در سایر مناطق استان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی به ظرفیت‌های بالا و قابلیت‌های ویژه استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از مشکلات استان را می‌توان با تلاش بیشتر و همکاری وهمدلی مسئولان طی پنج سال حل کرد.

حسنوند با تاکید بر لزوم رفع محرومیت از چهره استان بوشهر، تصریح کرد: این استان به عنوان پایتخت انرژی ایران شناخته می‌شود که نباید چهره محرومیت را در این استان شاهد باشیم.

وی از تدین، نجابت، مقاومت، صبر، علم و آگاهی به عنوان ویژگی‌های مردم استان بوشهر نام برد و گفت: قشر فرهنگی که دلسوز و مورد قبول مردم و در افزایش میزان آگاهی جامعه نقش تاثیر گذار است باید در مسائل استان ورود کند.