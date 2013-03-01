به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت: آمریکا به دلایل مشخصی نمی خواهد به شکل مستقیم برای گروههای مسلح در سوریه سلاح ارسال کند.

وی افزود: به دلیل وجود تروریستها یا افراد دیگر در صفوف گروههای مسلح در سوریه، آمریکا نمی خواهد که با حمایت مستقیم وجهه خود را تخریب کند، اما در عین حال آمریکا طرفهایی را که از گروههای مسلح به شکل مستقیم حمایت تسلیحاتی می کنند، تشویق می کند.

چورکین بیان کرد: مخالفان به جای درخواست کمک بهتر است به گفتگوها توجه کنند و برنامه سیاسی ارائه دهند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل افزود: سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ژنوایه گذشته هر چند مورد خوشایند مخالفان نبود، اما حداقل حاوی برنامه سیاسی از سوی نظام سوریه بود.