به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ، سردار اخوان معاون بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه همایش طب رزمی که در بیمارستان صحرایی امام حسین(ع) دارخوین در حال برگزاری است با حضور در کمپ خبرنگاران با اشاره به اینکه در ایام دفاع مقدس 48 بیمارستان صحرایی وظیفه درمان مجروحین جنگ را برعهده داشتند، گفت: بیمارستان صحرایی امام حسین(ع) در اواخر جنگ بر اساس تجارب بهداری رزمی در سالهای قبل از آن ساخته شد که یکی از مهمترین شاخصه‌های آن استحکام بنای این بیمارستان بود.



سردار اخوان با بیان اینکه این موضوع باعث می‌شد درمان مجروحین در میدان جنگ با آرامش صورت بگیرد، افزود: تجهیزات به کار گرفته شده در این بیمارستان بسیار خوب و کم‌نظیر بود و حتی هیچ فرقی با بیمارستان‌های تهران نداشت و حتی برخی از این تجهیزات برای اولین بار به کار گرفته می‌شد.



وی همچنین با بیان اینکه پزشکان و متخصصان حاضر در این بیمارستان‌ها با روحیه بسیجی انگیزه بالایی برای درمان مجروحین دفاع مقدس داشتند، گفت: این انگیزه به حدی بود که اتاق عمل‌های ما 24 ساعته فعالیت داشت و پزشکان کمترین استراحت را به خود می‌دادند.



وی با اشاره به اهمیت کاهش زمان انتقال مجروح به بیمارستان در میدان جنگ، تصریح کرد:‌ ما در ایام دفاع مقدس توانستیم این زمان را به نیم ساعت برسانیم که در هیچ جنگی این موضوع دیده نمی‌شد و علت این امر نیز این بود که ما درمان را به صحنه نبرد برده بودیم اما در جنگ‌ها کلاسیک دنیا مجروحین را به بیمارستان‌ها منتقل می‌کنند.



معاون بهداری نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه متأسفانه بعد از جنگ این بیمارستان‌ها به دلایلی فراموش شدند و یا از میان رفتند، گفت: از سال 88 که این وضعیت را دیدیم سعی بر احیای این بیمارستان‌ها کردیم تا بتوانیم از طریق آن خدمات ارزشمند جامعه پزشکی را به نسل‌‌های آینده منتقل کنیم.



سردار اخوان با اشاره به اینکه در موضوعات مختلف همکاری‌های متعددی با حوزه بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم، گفت: ما همچنین به دنبال مطالعه برای بررسی خلأها در ایام دفاع مقدس داریم اما آنچه مشاهده کردیم این بود که در ایام دفاع مقدس علی‌رغم تحریم‌ها ما مشکل خاصی که بخواهد شبکه درمانمان را مختل کند، نداشتیم.



وی همچنین با تأکید بر مدرن‌سازی، کوچک سازی و تحرک‌پذیری بیمارستان‌های صحرایی اظهار داشت: آنچه مسلم است جنگ‌های آینده با جنگ‌هایی نظیر ایام دفاع مقدس متفاوت است و ما امروز بیمارستان‌های صحرایی‌مان بسیار مجهز، سریع و تحرک‌پذیر است که می‌تواند در کمترین ساعت یک بیمارستان صحرایی با 60 تختخواب را در منطقه فعال کند و ما به سمت این موضوع حرکت می‌کنیم.



اخوان در پایان خاطرنشان کرد: بیمارستان‌های صحرایی ایام دفاع مقدس از جمله بیمارستان امام حسین(ع) امروز تبدیل به موزه شده تا بتوان موضوعات بهداری رزمی در ایام دفاع مقدس را هرچه بهتر به نسل‌های آینده منتقل کرد.