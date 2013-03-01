به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر جمعه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان کردستان اظهار داشت: اعضای کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان و بانک های عامل در پرداخت تسهیلات بخش توسعه کشاورزی طی یک ماه اخیر حرکت قابل قبولی انجام داده اند و عملکردقابل قبولی داشته اند.

وی با تاکید بر تسریع در روند پرداخت تسهیلات این بخش در استان کردستان افزود: بر اساس اعلام مسئولان کشوری در این حوزه، استان کردستان از لحاظ وضعیت کمی و کیفی طرح های توسعه بخش کشاورزی و سرعت عمل در ساماندهی آنها و پیگیری آن جزء استان های برتر کشور است.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود موفقیت کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان در ساماندهی تسهیلات توسعه بخش کشاورزی را الگویی برای سایر کارگروه های استان و فعالیت های اقتصادی مهم در سایر حوزه ها خواند و گفت: باید با برگزاری نشست های کاری هماهنگی های لازم برای رفع مشکلات و کاستی ها فراهم شود.

شهبازی اظهار داشت: بدون شک طرح توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال مطرح شده است می تواند به عامل موثری در رونق اقتصادی کشور و استان های همچون کردستان تبدیل شود.

وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی استان، تلاش برای توسعه زیرساخت های این بخش را موثر ترین اقدام در راستای ایجاد اشتغال است.

استاندار کردستان عنوان کرد: با بهره برداری از طرح های توسعه بخش کشاورزی شرایط ایجاد اشتغال و توسعه همه جانبه استان فراهم می شود و به همین دلیل باید در جهت رفع مسایل و مشکلات مجریان طرحهای این بخش اقدامات بهتری در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: استان کردستان علاوه بر پرداخت 210 میلیاد تومان تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در سال 90 و 81 میلیارد تومان اعتبارات این بخش در سال جاری، شرایط پرداخت تسهیلات بیشتری را دارد که با پیگیری های لازم اعتبارات بیشتری در این بخش به استان اختصاص پیدا می کند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: تمامی طرح های پرداختی تسهیلات توسعه بخش کشاورزی استان از بهترین طرح های اقتصادی استان بوده و در نهایت در راستای رشد اقتصادی کردستان تعیین کننده و حیاتی به شمار می روند.

ابراهیم حسن نژاد افزود: اعضای کارگروه توسعه بخش کشاورزی و بانک های عامل استان کردستان در ساماندهی اعتبارات توسعه بخش کشاورزی سال جاری اقدامات خوبی انجام دادند و بیشتر از سهم اعتبارات مصوب، طرح کشاورزی به بانک های عامل استان معرفی شده است.

وی در پایان سخنان خود در این نشست بیان کرد: شرایط مناسب برای جذب اعتبارات بیشتر در حوزه توسعه بخش کشاورزی استان کردستان مهیا است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.