به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، نظامیان سعودی شماری از تظاهرات کنندگان را که در برابر دادستانی شهر بریده در منطقه القصیم دست به تظاهرات زده بودند،بازداشت کردند.

منابع وابسته به پلیس سعودی از دستگیری 161 نفر از جمله 15 زن خبر دادند.

این در حالی است که برخی منابع وابسته به مخالفان عربستانی از دستگیری 300 نفر خبر داده اند.

منابع عربستانی به نقل از شاهدان عینی بیان کردند: تجمع صدها نفر در برابر دادستانی بریده، امیر منطقه القصیم را نگران کرد و بنابراین، وی هیئتی را به سوی تظاهرات کنندگان اعزام کرد.هیئت مذکور از مخالفان خواست که پنج نماینده را برای گفتگو با امیر القصیم معرفی کنند که تظاهرات کنندگان ضمن رد این درخواست بر آزادی زنان بازداشت شده و اصلاحات تاکید کردند.

شاهدان عینی افزودند: به دنبال مخالفت تظاهرات کنندگان، نظامیان سعودی تدابیر امنیتی ویژه ای را برای مقابله با افزایش تعداد تظاهرات کنندگان به عمل آوردند.

این شاهدان بیان کردند: نیروهای ویژه سعودی با بلندگو به تظاهرات کنندگان هشدار دادند که در صورت ادامه تظاهرات دستگیر خواهند شد که تظاهرات کنندگان شعار سلمیه سلمیه( یعنی تظاهرات ما مسالمت آمیز است) را سر دادند.

این منابع اعلام کردند: نیروهای ویژه سعودی با یورش به محل تظاهرات از آنها خواستند که به تظاهرات خود پایان دهند، اما هنگامی که تظاهرات کنندگان بر خواسته های خود اصرار کردند، نظامیان سعودی آنها را به زور سوار بر خودروهای نیروهای امنیتی کردند و زنان را به زندان الصفراء بردند، اما از مکان نگهداری بازداشت شدگان مرد خبری در دست نیست.