رايس:ايران در صورت عدم همكاري با تحريم روبرو خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاي فرانسه، رايس گفت: واشنگتن به حمايت خود از سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه براي منصرف كردن ايران از ادامه برنامه هاي تسليحات هسته اي اش با استفاده از انگيزه هاي اقتصادي و امنيتي ، حمايت مي كند.

رايس در مصاحبه با شبكه خبري فاكس نيوز اعلام كرد:"هنوز در اين فرايند ديپلماتيك، اركاني وجود دارد كه اروپا خود را در آن درگير كرده است و ما سعي مي كنيم كه از اين سه كشور حمايت كنيم اما همه از جمله سه كشور اروپائي با ما در اين خصوص متحد ومتفق القول هستند كه اگر ايران تصميم بگيرد كه برنامه هاي خود را دنبال كرده و آن را كنار نگذارد آنگاه جامعه بين الملل گزينه ديگري مانند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را در نظر خواهد گرفت".

وزيرخارجه آمريكا گفت: تغييرات فوري در سياست آمريكا ايجاد نخواهد شد وما در يك پروسه قرار داريم و فكر مي كنم كه اگر به ديپلماسي اجازه دهيم تا كار خود را انجام دهد و به ايرانيان فرصتي بدهد چيزي را از دست نداده ايم.

اين مقام آمريكائي در ادامه اظهار نمود:اما اگر ايراني ها از اين فرصت استفاده نكنند آنگاه ما يك جامعه بين المللي متحد خواهيم داشت كه به پيش مي رود وعليه ايران اقدام خواهد كرد.