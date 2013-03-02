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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۴

دیوید بکام مطرح کرد:

من یک وسیله بازاریایی نیستم/ افتخار می‌کنم مردم پیراهنم را بخرند

من یک وسیله بازاریایی نیستم/ افتخار می‌کنم مردم پیراهنم را بخرند

ستاره جدید خط هافبک پاری سن ژرمن معتقد است هنوز چیزهای زیادی می‌تواند در مستطیل سبز ارائه دهد و برای تیمش بیشتر از یک وسیله بازاریابی ارزش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید بکام ستاره پیشین تیم‌های منچستریونایتد و رئال مادرید که در مهلت نقل و انتقالات زمستانی با قراردادی 5 ماهه به پاری سن ژرمن پیوست، می‌گوید تنها برای فروش پیراهن به لیگ فرانسه نیامده است.

بکام در گفتگو با روزنامه اکیپ گفت: اگر من در فروش پیراهن برای پاری سن ژرمن سود داشته باشم، مشکلی نیست و خوب است. من خوشحال می‌شوم افراد زیادی پیراهن من را بخرند و بپوشند. پیش از این هم در منچستریونایتد، رئال مادرید، میلان و گلکسی هم می‌شنیدم که من در این باشگاه‌ها برای فروش پیراهن حضور دارم.

بازیکن جدید خط هافبک پاری سن ژرمن همچنین افزود: افتخار می‌کنم مردم پیراهن من را بخرند اما من هنوز از لحاظ کیفیتی هم می‌توان درون زمین تیمم مفید باشم و در موفقیت تیمم سهم داشته باشم. من فقط یک وسیله بازاریابی برای باشگاه نیستم و می‌توانم در زمین موثر باشم.

کد مطلب 2009044

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