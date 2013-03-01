به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و آلومینیوم هرمزگان افزود: پتانسیل بازیکنان ما از این بیشتر است اما در برخی مواقع بدن بازیکنان جوان با ذهن و فکر آنها همراهی ندارد.

وی ادامه داد: در هفته های گذشته نیز بازیکنان تیم فجر به خوبی توانستند خواسته های ما را در زمین پیاده کنند اما متاسفانه در گرفتن نتیجه موفق نبودند که خوشبختانه در این بازی موفقیت در کسب نتیجه نیز حاکم شد.

سرمربی تیم فوتبال شهید فجر سپاسی شیراز یادآور شد: این بازی را باید تقدیم به کسانی کنیم که همیشه در کنار تیم قرار دارند زیرا آنها با تمام توان در جهت موفقیت تیم ما تلاش می کنند.

یاوری تصریح کرد: انتظار پیروزی با سه و یا 4 گل را داشتیم اما نتیجه 6 بر صفر دور از انتظار بود.

وی تاکید کرد: به طور حتم در لیگ امسال جایگاه هفتم تا دوازدهم را کسب خواهیم کرد.