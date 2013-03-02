جذب 10 هزار هیات علمی تا اردیبهشت/ یک قول وزیر علوم تا پایان دولت دهم

محمدرضا مردانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت اعلام نتایج فراخوان جذب شهریورماه 91، گفت: نتایج فراخوان جذب شهریور 91 در حال اعلام شدن است اما هنوز عده‌ای از متقاضیان در مراحل مصاحبه قرار دارند با این حال، نتایج کلی پذیرفته شدگان شهریور ماه در اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه از سال 90 تاکنون نزدیک به 7 هزار جذب صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد که این تعداد تا اردیبهشت ماه سال آینده به 10 هزار نفر برسد.

مردانی به یک قول وزیر این وزارتخانه در خصوص جذب اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم تا پایان کار دولت دهم یعنی تا شهریورماه 92 بتوانیم 10 هزار نفر دیگری را که وزیر علوم قول جذبشان را داده بود، جذب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور کنیم.