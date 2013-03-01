به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی بزرگسالان استان سمنان عصر جمعه با معرفی تیم های برتر در رشته های آزاد و فرنگی پایان یافت.

در رشته آزاد این مسابقات، تیم های شاهرود، مهدیشهر و گرمسار به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رشته فرنگی تیم سمنان و شاهرود به ترتیب اول و دوم شدند و تیم های دامغان و مهدیشهر مشترکا مقام سوم را بدست آوردند.

مجتبی حیدریه از تیم مهدیشهر در رشته آزاد و و امیر نوروزی از تیم شاهرود در رشته فرنگی به عنوان فنی ترین بازیکنان این مسابقات معرفی شدند.

تیم سمنان نیز به عنوان تیم اخلاق این مسابقات برگزیده شد.

این مسابقات با حضور تیم های سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان مهدیشهر و میامی به مدت دو روز در مجموعه ورزشی ولیعصر (عج) شرکت زغال سنگ البرز شرق شاهرود برگزار شد.

تیم های قهرمان هر رشته این مسابقات به مسابقات کشوری کشتی بزرگسالان در 25 اسفندماه جاری اعزام خواهند شد.

شاهرود قهرمان مسابقات ولیبال نوجوانان استان سمنان شد

مسابقات والیبال انتخابی نوجوانان استان سمنان با قهرمانی تیم شاهرود به پایان رسید.

تیم های سمنان و گرمسار نیز به ترتیب بر سکوی دوم و سوم ایستادند.

این مسابقات با حضور تیم های شاهرود، سمنان، گرمسار و دامغان به مدت سه روز در ورزشگاه تختی شاهرود برگزار شد.

بازیکنان منتخب تیم های شرکت کننده در این مسابقات در قالب تیم استان سمنان به مسابقات کشوری والیبال نوجوانان در تیرماه اعزام می شوند.