به گزارش خبرگزاری مهر، تيم فوتبال صباي قم كه خود را براي مصاف با استقلال تهران در هفته بيست و هشتم ليگ برتر آماده مي‌كند در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی فوتبال نوجوانان به برتري دست يافت.

تيم‌هاي فوتبال ملي نوجوانان و بزرگسالان صباي قم در ديدار تداركاتي براي كسب آمادگي بيشتر خود به مصاف يكديگر رفتند، دیداری که عصر سه شنبه هشتم اسفندماه در کمپ تیم های ملی فوتبال در تهران برگزار شد و تیم فوتبال ملی نوجوانان بعد از پيروزي سه بر صفر برابر تيم اميد صباي قم در بازي دوستانه هفته گذشته، اين بار برابر تيم بزرگسالان صبای قم حرفي براي گفتن نداشت و با چهار گل شكست خورد.

نيمه نخست اين ديدار با گل بهمن طهماسبي همراه بود و در ادامه ايمان رزاقي راد مهاجم با تجربه و ميدان ديده تيم فوتبال صباي قم توانست دو گل ديگر درون دروازه تيم ملي فوتبال نوجوانان كشورمان قرار بدهد و با گل مهدي مومني برتري چهار بر صفر صباي قم در اين ديدار تكميل شود.

مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی از دوشنبه چهاردهم اسفند ماه وارد هفته يازدهم دور برگشت خود می شود که شاگردان عبدالصمد مرفاوي در تیم فوتبال صبای قم در دور برگشت، شش تساوي، سه پيروزي و يك باخت كسب كرده اند و هم اكنون بین 18 تیم در مکان هشتم جاي دارند.

هم اکنون تیم فوتبال صبای قم زیر نظر مرفاوي تمرینات خود را در تهران برگزار می کند و صبایی‌ها امیدوارند بعد از کسب هشت پیروزی، 12 تساوی و هفت باخت در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در مكان هشتم فاصله كمي با دو تيم بالاتر از خود دارد.

اعزام کشتی گیران قمی به انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور

کشتی گیران قمی کار خود را در پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی رده سنی جوانان کشور آغاز می کنند.

اعزام آزادکاران قمی به این مسابقات در حالی انجام شده است که رقابت های كشتي آزاد قهرماني رده سنی نوجوانان كشور به میزبانی هیئت کشتی استان خوزستان در شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان برگزار می شود و در آن برترین های کشور به روی تشک می‌روند.

کشتی گیران شرکت کننده در این دوره از مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان کشتی آزاد در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 كيلوگرم بدون ارفاق وزن با یکدیگر رقابت می کنند، ضمن اینکه فقط كشتي گيران متولد یازدهم دی ماه سال 1374 تا دهم دی ماه سال 1376 مجاز به شركت در اين مسابقات هستند و كشتي‌گيران متولد یازدهم دی ماه سال 1376 تا دهم دی ماه سال 1377 نیز با رضايت‌نامه محضري ولي و گواهي پزشكي مي‌توانند در اين مسابقات شركت کنند.

قضاوت داور قمی در پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان کشور

از سوی کمیته داوران فدراسیون کشتی داوران قضاوت كننده مشخص شدند و یکی از قاضیان این رقابت‌ها داوری از کشتی قم خواهد بود.

داوران قضاوت كننده در رقابت‌هاي كشتي آزاد نوجوانان قهرماني كشور در حالی مشخص شدند که بر اساس برنامه ریزی فدراسيون كشتي، مسابقات كشتي آزاد قهرماني نوجوانان كشور از امروز در شهرستان مسجد سليمان استان خوزستان برگزار مي‌شود.

بر اين اساس اسامي داوران حاضر در اين رقابت‌ها اعلام شد و سعید عباسی از داوران جوان و آینده دار کشتی استان قم که در حال حاضر تنها داور بین المللی کشتی قم نیز محسوب می شود، به نمایندگی از هیئت کشتی استان قم در این رقابت ها حضور دارد.

علاوه بر عباسی داور درجه یک بین المللی از هیئت کشتی استان قم، داورانی از استان های تهران، البرز، اصفهان، خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، کرمان و لرستان نیز در این دوره از رقابت ها قضاوت می کنند.

اعزام کشتی گیران قمی به انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور

کشتی گیران قمی در رشته آزاد نیمه اسفند ماه به پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی رده سنی جوانان کشور اعزام می شوند.

این در حالی است که فدراسیون کشتی کشورمان این رقابت ها را به منزله انتخابی تیم ملی قرار داده است و بر همین اساس مرحله اول مسابقات انتخابي تيم كشتي آزاد جوانان در روزهای چهاردهم و پانزدهم اسفند ماه به انجام می رسد.

میزبان رقابت های مرحله اول مسابقات انتخابي تيم كشتي آزاد جوانان شهرستان رستم کلا استان مازندران است و در حالی که بخشنامه این مسابقات به هیئت های کشتی سراسر کشور ارسال شده است، تیمی از آماده ترین جوانان آزادکار قم راهی این مسابقات خواهد شد.