کشاورزی و گردشگری مهمترین ظرفیت اشتغالزایی گیلان است

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خطه از شمال ایران به دلیل داشتن توانمندی های آب، خاک و منابع طبیعی از استان های مطرح کشور است.

وی تاکید کرد: با سرمایه گذاری لازم در این دو بخش اقتصاد استان و حتی کشور متحول خواهد شد بنابراین مسئولان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ايجاد فرصت شغلي در جامعه باعث افزایش ضريب اميد در زندگي و جامعه خواهد شد، گفت: بيكاري براي جامعه يك نگراني و منشاء بسياري از نابساماني هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است.

وی افزود: تمام سرمایه های سرگردان را باید به سمت سرمایه گذاری های متعدد و مفید که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی جامعه کمک می کند، سوق داد.

خسته بند بیان داشت: مسئله اشتغال امروز یکی از معضلات اصلی کشور است و به یقین جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های متعدد می تواند تا حد زیادی به ایجاد اشتغال در جامعه کمک کند.

وی در ادامه ظرفیت‌ های ویژه استان در زمینه‌ های طبیعی، کشاورزی و برخی حوزه‌ های دیگر را برشمرد و گفت: بهره برداری درست از این استعدادها و ظرفیت‌ ها جایی برای نگرانی در توسعه سرمایه‌ گذاری و ایجاد اشتغال باقی نخواهد ماند.

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان گیلان در حوزه کشاورزی از ظرفیت ‌های ویژه‌ای برخوردار است که با ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری علاوه بر افزایش تولیدات داخلی، بستری برای ارتقای سطح اقتصادی استان و ایجاد اشتغال فراهم می‌ شود.