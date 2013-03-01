به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون شنا، در پایان چهارمین و آخرین مرحله از دهمین دوره مسابقات شنای باشگاه‎های کشور - جام خلیج فارس – تیم نفت امیدیه با 4079 امتیاز برای چهارمین سال پیاپی عنوان نخست این مسابقات را به دست آورد. پس از نفت امیدیه، تیم‌های مقاومت بسیج و نفت تهران به ترتیب با 3753 و 3235 امتیاز مقام‌های دوم و سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.



در دور چهارم مسابقات شنای باشگاه‌های کشور، شناگران نفت امیدیه و باشگاه مقاومت همچنان به پیشتازی خود در این رقابت‌ها تداوم بخشیدند و در اکثر مواد 5 ماده پایانی عناوین نخست را به دست آوردند.

نتایج رقابت‌های 5 ماده پایانی به شرح زیر است:

200 متر مختلط انفرادی:

1- آرین علیایی از نفت امیدیه با زمان 2 دقیقه و 19 ثانیه و 60 صدم ثانیه

2- محسن مهمانواز از باشگاه مقاومت بسیج با زمان 2 دقیقه و 20 ثانیه و 87 صدم ثانیه

3- سعید آشتیانی از نفت امیدیه با زمان 2 دقیقه و 21 ثانیه و 59 صدم ثانیه

50 متر قورباغه:

1- امیر محمد شجاعی فر از نفت امیدیه با زمان 31 ثانیه و 48 صدم ثانیه

2- ایمان میناسرشت از نفت تهران با زمان 32 ثانیه و 74 صدم ثانیه

3- سینا رجبی مقدم از نفت امیدیه با زمان 33 ثانیه و 6 صدم ثانیه



100 متر پروانه:

1- افشین عسگری از نفت امیدیه با زمان 59 ثانیه و 13 صدم ثانیه

2- فرشید محمودی از مقاومت بسیج با زمان 59 ثانیه و 48 صدم ثانیه

3- مهرزاد قاسمی از باشگاه نیل با زمان 59 ثانیه و 67 صدم ثانیه



ماده 4 در 100 متر آزاد تیمی:

1- تیم مقاومت بسیج متشکل از (محمد بیداریان، اصلان صالحیان، بهزاد صیاد، فرشید محمودی) با زمان 3 دقيقه و 45 ثانيه و 25 صدم ثانيه

2- تیم نیروی هوایی متشکل از (پویا پورابراهیم ، محمد حسین پور ، علیرضا نوری و امین نوشادی ) با زمان 3 دقیقه و 46 ثانیه و 78 صدم ثانیه

3- باشگاه ورزشی نیل متشکل از (بنیامین قره حسنلو ، احمد رضا کوح فلاح ، محمد امین میردامادی و فراز اکبری) با زمان 3 دقیقه و 54 ثانیه و 61 صدم ثانیه .



1500 متر آزاد:

1- سجاد ویسانیان از باشگاه مقاومت با زمان 18 دقیقه و 1 ثانیه و 38 صدم ثانیه

2- آرین علیلیی از نفت امیدیه با زمان 18 دقیقه و 1 ثانیه و 42 صدم ثانیه

3- ایمان تاکی از مقاومت بسیج با زمان 18 دقیقه و 21 ثانیه و 36 صدم ثانیه

مسابقات شنای باشگاه‌های کشور طی 4 مرحله و با رقابت 8 تیم : باشگاه ورزشی نیل، نفت امیدیه، مقاومت بسیج، شناگران پیشتاز البرز، جوانان زنجان، نفت تهران، نیروی هوایی ارتش و پارالمپیک و پیام تبریز برگزار شد.

