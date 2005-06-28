رئيس حزب الغد مصر به شدت از حسني مبارك انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ايمن نور رئيس حزب معارض الغد مصر در اولين جلسه محاكمه خود كه به اتهام تقلب در وكالت نامه هاي موسسان حزبش برگزار شد،از حسني مبارك رئيس جمهور مصر به شدت انتقاد كرد.

پيش بيني مي شود ايمن نور در انتخابات رياست جمهوري در ماه سپتامبر با حسني مبارك به رقابت بپردازد.



محاكمه ايمن نور 41 ساله در مقابل دادگاه جنايي قاهره در منطقه باب الخلق درمركز اين شهر در ميان فضاي متنشج آغاز شد تا جائي كه هزاران تن از نيروهاي ضد شورش مصر در خارج از سالن دادگاه مستقر شده بودند.



صدها تن از طرفداران ايمن نور تجمع كرده بودند كه به مدت بيش از 5 ساعت در حمايت از ايمن نور و مخالفت با حسني مبارك شعار مي دادند.



طرفداران ايمن نور فرياد مي زدند: " ظلم وتبعيض نه ، ايمن نور بايد تبرئه شود، اين قضات مصر شهادت ما را گوش كنيد"



آنها همچنين شعارهايي در مخالفت با تمديد دوران رياست حسني مبارك سردادند از جمله " استبداد نه، موروثي شدن حكومت نه



ايمن نور در اولين جلسه محاكمه خود كه پنجشنبه (پس فردا) از سرگرفته خواهد شد، گفت : من وثيقه مالي براي ضمانت خود را تقديم كرده ام اما رئيس جهور مبارك و فرزندان و خانواده اش نيز بايد چنين كنند و وثيقه هاي مالي ارائه كنند.



چهار وكيل كه از چهار متهم و ايمن نور در مساله تقلب در وكالت نامه ها دفاع مي كردنددر بازجويي ها به تقلبي بودن وكالت نامه هايشان اعتراف كردند و از دادگاه خواستند تا ايمن نور منابع ثروت خود را از هنگام انتخاب به عنوان نماينده مجلس امت مصر (ازسال 1995 تاكنون) ارائه كند، آنها همچنين در مدرك دكتراي ايمن نور كه گفته است آن را از يكي از دانشگاه هاي روسيه دريافت كرده است، ابراز ترديد كردند.



ايمن نور نيز در واكنش به اين اظهارات گفت : اعضاي هيات دفاع از متهمان به جاي دفاع از موكلان خود براي هجمه عليه من آمده اند.

وي تصريح كرد: متهماني كه در بازجويي ها گفته اند وكالت نامه هايشان تلقي است، مزدوران دستگاههاي امنيتي هستند كه در حزب نفوذ كرده اند تا مساله را تحريف كنند.

ايمن نور گفت : دخالت دستگاه هاي امنيتي در اين پرونده غير قابل توجيه است و بزرگترين دليل سياسي بودن دادگاه و نه جنايي بودن آن است.



هيات ده نفره دفاع از ايمن نور خواستار فراخواني فتحي سرور رئيس مجلس الشعب و صفوت شريف رئيس مجلس شورا و چند مسئول ديگر براي ارائه شهادت در مقابل دادگاه به عنوان اعضاي كميته احزاب شهادت دهند زيرا آنها وكالت نامه هايي را كه اعلام شده است درآنها تقلب صورت گرفته است، دريافت كرده اند.

هيات دفاع از نور همچنين ليست اسامي دو هزارتن از موسسات حزب الغد را كه آمادگي خود را براي شهادت در مقابل دادگاه به اينكه وكالت نامه هايشان تقلبي نيست، تقديم كرده است.

محاكمه در فضاهايي متنشج آغاز شد و هنگامي كه ايمن نور سالن دادگاه را ترك مي كرد طرفدارانش فرياد مي زدند " مبارك بايد سرنگون شود بايد سرنگون شود، ايمن نور بايد آزاد شود، محاكمه ايمن نور مردود است، نسبت به اجازه ندادن به برخي از اعضاي هيات دفاع از ايمن نور و روزنامه نگاران به داخل سالن دادگاه اعتراض كردند.