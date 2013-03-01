جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیره نویسی سهام دو هزار میلیارد ریالی بانک آینده به میزان هر سهم یک هزار ریال از پنجم اسفند در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی آغاز شد و به مدت یک هفته نیز ادامه داشت.

وی با بیان اینکه پذیره نویسی سهام این بانک در تالار بورس استان همانند سایر تالارهای بورس منطقه ای با کارگزاری بانک کشاورزی به متقاضیان ارایه شد و سود این سهام نیز 20 درصد، معاف از مالیات و قابل واگذاری به غیر بود، اظهار داشت: در مدت یک هفته پذیره نویسی سهام این بانک در تالار بورس خراسان شمالی در مجموع شش میلیون و 588 هزار و 690 سهم هر کدام به ارزش هزار ریال خریداری شد.

خانی تصریح کرد: بر این اساس در مدت هفته جاری در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی شش میلیارد و 588 میلیون و 690 هزار ریال سهم بانک آینده پذیره نویسی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملیت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت‌های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.