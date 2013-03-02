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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۰

پلی‌آف لیگ دسته اول فوتسال/

نیک‌اندیش اصفهان از صعود به لیگ برتر فوتسال باز ماند/ شکست تیم بومی اصفهان

نیک‌اندیش اصفهان از صعود به لیگ برتر فوتسال باز ماند/ شکست تیم بومی اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم فوتسال نیک‌اندیش شهردرای اصفهان نتوانست پس از گیتی‌نوین سومین سهمیه لیگ برتری فوتسال اصفهان را ازآن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال نیک‌اندیش شهرداری اصفهان که با عملکرد خوب خود در گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله پلی‌آف شده بود، در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مرحله پلی‌آف، نتوانست به لیگ برتر صعود کند.

نیک‌اندیش در حالی عصر جمعه و از ساعت 17 در ورزشگاه پیروزی اصفهان از تاسیسات دریایی تهران میزبانی می‌کرد که در دیدار رفت مرحله پلی‌آف، با نتیجه تساوی به اصفهان بازگشته بود.

تیم اصفهانی در بازی امروز حملات بسیاری روی دروازه تاسیسات دریایی ترتیب داد و توانست خیلی زود به گل برسد و از تیم حریف پیش بیفتد.

نیک‌اندیش در حالیکه با نتیجه 3 بر یک از تیم تاسیسات دریایی پیش افتاده بود، در ادامه 3 گل دریافت کرد و متحمل شکست شد تا نتواند به لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشورصعود کند.

روز گذشته تیم فوتسال گیتی‌نوین، دیگر تیم اصفهانی در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، جواز صعود به لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را به دست آورده بود.

 

کد مطلب 2009083

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