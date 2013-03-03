حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: كسي مي ‌تواند يك مكتب را تبليغ و تبيين كند كه به یقین آن­ را شناخته و بدون تحريف به مردم عرضه كند.

وی همچنین با بیان اینکه انجام تبليغ بدون اطلاع و آگهي مسیر نيست، اظهارداشت: مبلغ نه تنها بايد عالم و آگاه بر دين و معارف باشد بلكه بايد با مطالعه و تحقيق، هر روز بر اندوخته‌ هاي علمي خود مدام بيافزايد تا بتواند پاسخگوي مردم در امر دين باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: بدون شك اخلاق نيكو و برخورد مشفقانه زمينه انجام تبليغ موثر را ميسر مي ‌سازد و موجب مي ‌شود گفتار و نصايح در دل مستمعين نفوذ كند.

وی با اشاره به اینکه خداوند متعال حسن خلق را از ابزار موثر موفقيت پيامبر اسلام(ص) در تبليغ دين و جذب مردم معرفي کرده است، افزود: مبلغ بايد مشكلات را كوچك شمرده و قدرت تحمل در مقابل سختي‌ ها، اهانت ‌ها، بي‌احترامي ‌ها را داشته باشد و از شرايط نامساعد، عدم پذيرش، حتي اهانت ديگران دلسرد نشود.

یاری اظهارداشت: اخلاص در عمل رمز موفقيت يك مبلغ است زيرا موثر واقعي خداوند است و اگر تبليغ براي خدا و در راه خدا انجام گيرد به یقین تاثير خواهد داشت‌.

وی تصریح کرد: بدون شك ريا، چشمداشت به مال مردم، اظهار علاقه به سفره رنگين مردم، تمجيد از هداياي مردم، احترام ويژه به صاحبان مال و مقام و غیره تاثير سخن را پائين مي‌آورد و مبلغ را پيش مردم ذليل مي‌ کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان یادآورشد: مبلغ بايد در اين هدف بزرگ و الهي براي تامين معاش زندگي مادي خود فقط به خداوند و فضل و عطاي او چشم داشته باشد.